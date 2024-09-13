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    • В РПЛ отреагировали на скандал с отфотошопленным фото Джикии

    В РПЛ отреагировали на скандал с отфотошопленным фото Джикии

    Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов объяснил, почему на сайте лиги появилась отредактированная фотография Георгия Джикии.

    • Отфотошопленный снимок новичка «Химок» заметили в разделе с заявками.
    • Лицо Джикии «приделали» к торсу Неманьи Анджелковича.

    «Мы в РПЛ с большим уважением относимся к представителям медиасообщества, особенно журналистам. В этой связи я хотел бы корректно обратиться с просьбой на будущее: прежде чем ставить какую-то резонансную новость, выясните процедурные особенности того или иного процесса.

    Заявку в электронную систему управления соревнованиями вносят клубы. В том числе, они же загружают имиджи игроков.

    Естественно, когда мы увидели, что фото Джикии является монтажом, а не подлинным, то представители спортивного департамента РПЛ связались с ФК «Химки» и попросили их изменить фотографию Георгия.

    Лига не редактирует и не вносит заявки игроков в систему ЭСУС», – сказал Фетисов.

    • 30-летний Джикия был свободным агентом после ухода из «Спартака», за который он выступал с декабря 2016 года.
    • В составе предыдущей команды он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
    • С «Химками» центральный защитник заключил контракт по схеме «1+1».
    • Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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    Источник: Sport24

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    13.09.2024 21:21
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    Комментарии (5)
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    парольрыбамеч
    1726253994
    Нихренасе...Сегодня Джикию отфотошоплили по полной .А дальше что ? Любого футболиста могут отфотошоплить по полной--и спереди, и сзади. Так нельзя опускать.До такого уровня футболистов. РПЛ правильно говорит что нужны процедурные особенности того или иного процесса.
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    ...уефан
    1726254428
    ...только сейчас заметил, что шея не Джикии)...
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    САДЫЧОК
    1726260676
    А, может контракт подписал не он-а его фотошоп?
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    odessakmv
    1726265710
    так если торс самого Джикии сфоткань он в размер фото не влезет
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