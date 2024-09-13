В РПЛ отреагировали на скандал с отфотошопленным фото Джикии

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов объяснил, почему на сайте лиги появилась отредактированная фотография Георгия Джикии.
- Отфотошопленный снимок новичка «Химок» заметили в разделе с заявками.
- Лицо Джикии «приделали» к торсу Неманьи Анджелковича.
«Мы в РПЛ с большим уважением относимся к представителям медиасообщества, особенно журналистам. В этой связи я хотел бы корректно обратиться с просьбой на будущее: прежде чем ставить какую-то резонансную новость, выясните процедурные особенности того или иного процесса.
Заявку в электронную систему управления соревнованиями вносят клубы. В том числе, они же загружают имиджи игроков.
Естественно, когда мы увидели, что фото Джикии является монтажом, а не подлинным, то представители спортивного департамента РПЛ связались с ФК «Химки» и попросили их изменить фотографию Георгия.
Лига не редактирует и не вносит заявки игроков в систему ЭСУС», – сказал Фетисов.
- 30-летний Джикия был свободным агентом после ухода из «Спартака», за который он выступал с декабря 2016 года.
- В составе предыдущей команды он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
- С «Химками» центральный защитник заключил контракт по схеме «1+1».
- Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.