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    • Канчельскис: «Только четыре страны являются центром притяжения футбольных талантов»

    Канчельскис: «Только четыре страны являются центром притяжения футбольных талантов»

    Андрей Канчельскис считает, что у чемпионата Саудовской Аравии нет перспектив войти в число лучших в мире.

    – Каковы шансы традиционных футбольных держав против стран, которые делают ставку на быстрый прогресс в футболе, таких как США и Саудовская Аравия?

    – Какой прогресс в футболе у Саудовской Аравии, если они берут себе игроков, у которых уже закат карьеры? Они не развиваются, покупая Роналду под 40 лет.

    Никакого прогресса у них нет. Скоро закончат с футболом, и не будет там его. Потому что это нефутбольная страна и никогда не была ею.

    Это временное явление, чистый пиар и деньги. Шейхам захотелось показать, что могут пригласить к себе Бензема.

    Их чемпионат – мыльный пузырь, который скоро лопнет. По мне, МЛС сильнее чемпионата Саудовской Аравии.

    Есть только четыре страны, которые являются центром притяжения футбольных талантов: Англия, Германия, Франция, Испания – страны, которые могут давать результаты.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2024 20:55
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    MazaiNN
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    И Италия...
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    парольрыбамеч
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    Прав Канчельскис
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