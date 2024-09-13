«Химки» представили Джикию

«Химки» объявили о подписания контракта с Георгием Джикией.
«Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды!» – говорится в пресс-релизе, который сопровождается фотографией новичка.
- 30-летний Джикия был свободным агентом после ухода из «Спартака», за который он выступал с декабря 2016 года.
- В составе предыдущей команды он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
- С «Химками» центральный защитник заключил контракт по схеме «1+1».
- Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.