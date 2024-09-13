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    «Химки» представили Джикию

    «Химки» объявили о подписания контракта с Георгием Джикией.

    «Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды!» – говорится в пресс-релизе, который сопровождается фотографией новичка.

    • 30-летний Джикия был свободным агентом после ухода из «Спартака», за который он выступал с декабря 2016 года.
    • В составе предыдущей команды он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
    • С «Химками» центральный защитник заключил контракт по схеме «1+1».
    • Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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    Источник: сайт «Химок»

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    13.09.2024 18:51
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    Комментарии (17)
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    Spartak_forv@
    1726243534
    Борода,конечно,несколько стройнит...Но всё и так ясно
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    Desma
    1726243626
    Ну, что можно сказать? Гриня развёл на бабло айзера. Так держать.
    Ответить
    Лицом_на_клаве
    1726243767
    Дырища нашёл себе клуб.
    Ответить
    Цугундeр
    1726243956
    Так выглядит лицо победителя римлян..))
    Ответить
    ...уефан
    1726244071
    ...ну, что пожелать? Достойной игры, Георгий!... Чужим ты в Спартаке не был.., до определенного времени...
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    DOCTOR PENALTY
    1726245505
    Успехов, Георгий!
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    DVOK68
    1726247468
    ЧуднЫе события порой происходят...Ну,ушёл из Спартака,поругался или какие ещё причины,не суть важно сейчас.Не иначе всегда тайно мечтал играть за Химки,теперь его можно поздравить)
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