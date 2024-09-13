«ПСЖ» не собирается выплачивать долг Мбаппе

«ПСЖ» планирует продолжить разбирательства по делу о выплате долга экс-нападающему клуба Килиану Мбаппе.
Парижане считают, что действовали правомерно, и готовы к разбирательству в суде, который рассматривает дела, касающиеся трудового законодательства. Клуб подтвердил, что дело будет передано в орган более высокой юрисдикции.
- В четверг юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции обязал «ПСЖ» начать выплачивать долг перед Мбаппе в течение 8 дней.
- Сумма составляет 55 миллионов евро до уплаты налогов за последние 3 месяца по контракту. Она представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы.
- Летом 25-летний Мбаппе перешел из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента.