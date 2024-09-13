«ПСЖ» не собирается выплачивать долг Мбаппе

«ПСЖ» планирует продолжить разбирательства по делу о выплате долга экс-нападающему клуба Килиану Мбаппе.

Парижане считают, что действовали правомерно, и готовы к разбирательству в суде, который рассматривает дела, касающиеся трудового законодательства. Клуб подтвердил, что дело будет передано в орган более высокой юрисдикции.