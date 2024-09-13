Агент Джикии резко высказался о руководстве «Спартака»

Агент экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев отреагировал на подписание красно-белыми контракта с защитником Миенти Абеной.

«Не смею комментировать шаги, которые предпринимает невеликое руководство великого клуба. Они видимо слушают так называемых советчиков и что-то делают в своем векторе. Не вижу развития и не понимаю концепт развития клуба. У Каттани я понимал, когда был Родионов и Измайлов – тоже.

А что творится сейчас, я не понимаю. Это закрытый пул богатых менеджеров и все. И они превратили это в частную игрушку. С кем-то попали, с кем-то не попали из футболистов.

Но они нормально к этому относятся и выводов не делают. Авторитет личности Георгия десятикратно выше любого из руководителей в «Спартаке», поэтому они пошли на это решение [расстаться с Джикией], понимая прекрасно, что парень на ступень выше их по порядочности, честности, авторитету.

Не знаю, пойдет ли это на пользу клубу. История показывает, что все перемелется. И не такие игроки уходили... Но все эти истории не идут в копилку развития клуба и этого руководства», – сказал Шпинев.