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    Агент Джикии резко высказался о руководстве «Спартака»

    Агент экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев отреагировал на подписание красно-белыми контракта с защитником Миенти Абеной.

    «Не смею комментировать шаги, которые предпринимает невеликое руководство великого клуба. Они видимо слушают так называемых советчиков и что-то делают в своем векторе. Не вижу развития и не понимаю концепт развития клуба. У Каттани я понимал, когда был Родионов и Измайлов – тоже.

    А что творится сейчас, я не понимаю. Это закрытый пул богатых менеджеров и все. И они превратили это в частную игрушку. С кем-то попали, с кем-то не попали из футболистов.

    Но они нормально к этому относятся и выводов не делают. Авторитет личности Георгия десятикратно выше любого из руководителей в «Спартаке», поэтому они пошли на это решение [расстаться с Джикией], понимая прекрасно, что парень на ступень выше их по порядочности, честности, авторитету.

    Не знаю, пойдет ли это на пользу клубу. История показывает, что все перемелется. И не такие игроки уходили... Но все эти истории не идут в копилку развития клуба и этого руководства», – сказал Шпинев.

    • Джикия покинул «Спартак» летом по истечении контракта. Он выступал за красно-белых с 2017 года.
    • В прошлом сезоне он прове за клуб 12 матчей, из которых только 3 в 2024 году.
    • 12 сентября 30-летний Джикия перешел в «Химки» на правах свободного агента.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2024 12:51
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1726223146
    ...хер ты теперь, Шпыня, отмажешься! Бежать от тебя футболисты будут. Дыши носом, глотай пыль...
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    NewLife
    1726223203
    Послать этого агентишку, чтобы не пылил здесь, козел.
    Ответить
    САДЫЧОК
    1726223717
    За шлак этот агент хочет деньги! Считаю агенты должны государству платить налог 90 %!
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    andr45
    1726224270
    Судя по поступкам Жорика, и не только в сиюминутной ситуации, он и ЧЕСТЬ понятия несовместимые( Он предал Рассказова, Айртона, ... На потеху шелкоперам и для удовлетворения собственного самолюбия своими высказываниями и поступками он предал и «Спартак» в целом. А какая была мотивация Джикии, разжигавшим весь этот скандал? ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ОН ХОЧЕТ ПОЛУЧАТЬ, НО КОТОРЫХ ОН НЕ СТОИТ. То есть с его стороны шла грязная борьба за ЖИРНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, А НЕ ЗА ФУТБОЛ
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    Александр-Каратеев-yandex
    1726224988
    Руководство правильно поступило, т. к. игровые кондиции Георгия снизились и не устраивали команду, в результате, ф.к. Химки, на данный момент это его уровень.
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    Бригадный
    1726226377
    Свинарник это карманный клубик азербайджанских нефтяных магнатов. Ранее с этой карманной игрушкой развлекалась некая Зарема, теперь другим приближенным Алекперова дозволили поиспражняться со Свинарником. Надо быть полным дегенератом чтобы фанатеть от этого антинародного клубика. За ЦСКА надо фанатеть, за Локо, если ты в москвабадах прописан.
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    alefreddy
    1726227895
    жадность агента и Жоры погубила его карьеру
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    ivany4
    1726229205
    ..... А что творится сейчас, я не понимаю. Это закрытый пул богатых менеджеров и все. И они превратили это в частную игрушку. ..... Вот сам же все знаешь, а пытаешься свою вину свалить на других.)) Хотели капитализма - получите. И ни общественность, ни дума, ни еще кто-то не заставить держать или принимать тех, кто не приносит прибыль. Частный клуб, пусть и из недалеких менеджеров.)) Это тебе наука. Не баламуть игроков и не ищи выгоду где ее нет.))
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    odessakmv
    1726266200
    Может жиртресту Жоре сначала нужно было взяться за себя и скинуть с 10-ок кг, чтобы начать хотя бы трусцой бегать по полю?????
    Ответить
    Андрей-Кокорев-google
    1726327002
    Агент видать небольшого ума, причем здесь руководство если игрок с лишнем весом, очень интересно в Химках он тоже играть в такой форме будет или скинет пару кг.
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