Барриос прокомментировал драку с Соболевым

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своей реакции на переход в команду форварда Александра Соболева из «Спартака».

– Александр Соболев стал игроком «Зенита», как ты отнесся к этому трансферу учитывая его спартаковское прошлое?

– Соболев – игрок, которого все хорошо знают, один из лучших в российском футболе, качественный профессионал, который пришел сюда, чтобы помочь нам достичь наших целей. Он принесет много пользы, будет важен для нас и забьет кучу мячей.

Я вижу, что он отдает всего себя, он полон энергии и жаждет дебютировать в официальном матче. Ему хочется помогать нам побеждать, и для меня это самое важное.

– Не считаешь, что у него будут проблемы в команде, учитывая его участие в той самой драке 2022 года?

– Нет, мы все здесь профессионалы. Все эти эмоции – часть футбола, ведь все команды и игроки преследуют свои цели. Прошлое осталось в прошлом. Его все хорошо приняли здесь, в «Зените», мы – одна большая семья, у которой на уме только одно – итоговая победа. Надеемся, что он сможет как можно быстрее освоиться в коллективе и показать свои лучшие качества на поле.

– То есть, у вас с ним всe в порядке?

– Да, конечно, у нас с ним всe отлично! Теперь он с нами. Он будет биться за меня, а я буду биться за него. Каждого, кто переходит в «Зенит», хорошо принимают в команде, поэтому каждый чувствует себя здесь как дома. Это позволяет новичкам в кратчайший срок раскрываться на полную, тот же Глушенков – яркий тому пример.

Уверен, с Соболевым будет то же самое. Раньше мы были по разные стороны, но теперь будем биться плечом к плечу и вместе вести «Зенит» к чемпионству.