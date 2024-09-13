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    Барриос прокомментировал драку с Соболевым

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своей реакции на переход в команду форварда Александра Соболева из «Спартака».

    Александр Соболев стал игроком «Зенита», как ты отнесся к этому трансферу учитывая его спартаковское прошлое?

    – Соболев – игрок, которого все хорошо знают, один из лучших в российском футболе, качественный профессионал, который пришел сюда, чтобы помочь нам достичь наших целей. Он принесет много пользы, будет важен для нас и забьет кучу мячей.

    Я вижу, что он отдает всего себя, он полон энергии и жаждет дебютировать в официальном матче. Ему хочется помогать нам побеждать, и для меня это самое важное.

    – Не считаешь, что у него будут проблемы в команде, учитывая его участие в той самой драке 2022 года?

    – Нет, мы все здесь профессионалы. Все эти эмоции – часть футбола, ведь все команды и игроки преследуют свои цели. Прошлое осталось в прошлом. Его все хорошо приняли здесь, в «Зените», мы – одна большая семья, у которой на уме только одно – итоговая победа. Надеемся, что он сможет как можно быстрее освоиться в коллективе и показать свои лучшие качества на поле.

    – То есть, у вас с ним всe в порядке?

    – Да, конечно, у нас с ним всe отлично! Теперь он с нами. Он будет биться за меня, а я буду биться за него. Каждого, кто переходит в «Зенит», хорошо принимают в команде, поэтому каждый чувствует себя здесь как дома. Это позволяет новичкам в кратчайший срок раскрываться на полную, тот же Глушенков – яркий тому пример.

    Уверен, с Соболевым будет то же самое. Раньше мы были по разные стороны, но теперь будем биться плечом к плечу и вместе вести «Зенит» к чемпионству.

    • Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • Соболев подписал контракт с петербуржцами 30 августа.
    • В 2022 году игроки подрались во время матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

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    Источник: Metaratings.ru

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    13.09.2024 12:27
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    Комментарии (10)
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    The only one
    1726220634
    сверх сказали- забудь...
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    Зеркальный
    1726222740
    Ой, ну была драка и что? У розовых леги русских щемили год, да на тренировках драки устраивали постоянно, вот куда надо заострять внимание
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    ...уефан
    1726223352
    ..."Шо, опять?!"(с)... Нет? А жаль!)...
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    Бригадный
    1726224308
    Есть немало примеров когда дерутся даже игроки одной команды между собой. В Локо такое было, в Свинарнике. Да, много где было. Причиной тому лишь две. Эмоции и критический недостаток культуры. Тотальная проблема для игрочишек абсолютно всех команд. Бывали и покруче случаи. Когда некий сэр в раздевалке пузырь шампани на башке одного из великих разбил. И что с того? Обнялись и расцеловались игрочишка с сэром.
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    ziborock
    1726238610
    Мы одна большая семья а Мостовой - петушара - сказал Барриос!)))
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