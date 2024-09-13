Агент Джикии – о Дуарте: «Это не лучший защитник»

Агент защитника Георгия Джикии Вадим Шпинев предположил, что зимой футболисту стоило уйти из «Спартака» в аренду.
«Может быть, это наш большой просчет, что мы зимой не ушли в аренду из «Спартака», дабы не просиживать. Надеялись на лучшее, но получилось так, как получилось. Георгий всем еще покажет и докажет свой уровень и класс. Лучшего левоногого центрального защитника в России нет. Я в этом не сомневаюсь.
История с Дуарте показывает, что это не лучший защитник. У нормального тренера получается ему нет места», – сказал Шпинев «СЭ».
- 12 сентября 30-летний Джикия перешел в «Химки» на правах свободного агента.
- Летом он покинул «Спартак» по окончании срока котракта.
- Защитник красно-белых Алексис Дуарте в этом сезоне еще не играл в официальных матчах.
- Летом главным тренером «Спартака» стал Деян Станкович.