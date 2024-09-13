Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Агент Джикии – о Дуарте: «Это не лучший защитник»

    Агент защитника Георгия Джикии Вадим Шпинев предположил, что зимой футболисту стоило уйти из «Спартака» в аренду.

    «Может быть, это наш большой просчет, что мы зимой не ушли в аренду из «Спартака», дабы не просиживать. Надеялись на лучшее, но получилось так, как получилось. Георгий всем еще покажет и докажет свой уровень и класс. Лучшего левоногого центрального защитника в России нет. Я в этом не сомневаюсь.

    История с Дуарте показывает, что это не лучший защитник. У нормального тренера получается ему нет места», – сказал Шпинев «СЭ».

    • 12 сентября 30-летний Джикия перешел в «Химки» на правах свободного агента.
    • Летом он покинул «Спартак» по окончании срока котракта.
    • Защитник красно-белых Алексис Дуарте в этом сезоне еще не играл в официальных матчах.
    • Летом главным тренером «Спартака» стал Деян Станкович.

    Новости по теме
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Бышовец высказался о переходе Джикии в «Химки»
    Тренер «Химок» рассказал, чем важен Джикия для команды 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2024 11:51
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1726219446
    ...да-ну!?...
    Ответить
    FCSpartakM
    1726219695
    Дуарте не был конкурентом Джикии. Тупой агент пытается сгладить свои косяки. Сперва настроил игрока и клуб против себя , потом не смог найти ему клуб зимой, а теперь уже устроил его в аутсайдер, где в 30 лет он как футболист скорее всего всё
    Ответить
    ewsykowan
    1726219773
    Если подумать, то не стоит покупать прогнозы на спорт в телеге и всяких пабликах. Это обман. Проверяли. Лучше найдите в яндексе старый и надёжный сайт прогнозов по фразе «бронзовый прогноз». С 2013 года работают. Гарантия на победу!
    Ответить
    andr45
    1726224196
    КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОЛЕЗНОСТИ Дуарте – КП 65,0% Чернов – КП 64,1% Джикия – КП 48,1% АРШАВИН «БАБИЧ выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком» ПИМЕНОВ «Капитан «Спартака» Георгий Джикия перестал играть, так как проиграл конкуренцию сербскому защитнику Срджану БАБИЧУ.»
    Ответить
    alefreddy
    1726228272
    агент за своим смотри как он деградировал
    Ответить
    Инсаров
    1726235683
    А вот слова рыжего бизнес - тренера Абаскаля на встрече Малышев - Абаскаль - Джикия. "Как бы он (Джикия) хорошо не играл - он у меня всё равно играть не будет, даже при схеме в три центральных защитника)". Абаскаль о Соболеве на сборах... "Мы наигрываем новую схему, в которой нет места на поле Соболеву". Господа болельщики "Спартака", вы напоминаете в своих комментариях акына (киргизский песенник: что вижу то и пою). "Слышали звон, но не знаете, где он". Хватит уж обс***ть игроков (хоть и бывших)на радость фанатам других клубов. Ума нет? Вы от Георгия о клубе, товарищах по команде хоть одно плохое слово слышали? И они, кроме Ромы - пешехода и Чернова, ни один о Джикии плохо не высказались.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+