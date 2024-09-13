Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Джикии объяснил, почему игрок не перешел в европейский клуб

    Агент Джикии объяснил, почему игрок не перешел в европейский клуб

    Агент защитника Георгия Джикии Вадим Шпинев выразил надежду, что контракт, подписанный его подопечным с «Химками», не станет для футболиста последним в карьере.

    «С Европой у нас чуть-чуть не получилось. Не могу сказать, почему, но дело не в деньгах. Очень надеюсь, что это не последний его контракт. Мотивации у Георгия вагон», – сказал Шпинев.

    • 30-летний Джикия в четверг подписал контракт с «Химками» по схеме «1+1»
    • Защитник летом покинул «Спартак» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне он провел за красно-белых 12 матчей, из которых только 3 были в 2024 году.

    Новости по теме
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Бышовец высказался о переходе Джикии в «Химки»
    Тренер «Химок» рассказал, чем важен Джикия для команды 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2024 11:28
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1726216461
    С Европой у нас чуть-чуть не получилось- никому оказался не нужен...
    Ответить
    ...уефан
    1726216694
    ...одним словом, Шпыня ещё порулит карьерой Джикии...
    Ответить
    ewsykowan
    1726219760
    Информация для тех, кто ставит на спорт. Стартовал новый сезон в КХЛ. Есть сервис прогнозов, который играет весь сезон. Им 11 лет! Проверенный и надёжный. В любом поиске наберите: «бронзовый прогноз» сайт выйдет в первых позициях. Гарантии! Победы каждый день.
    Ответить
    Гор--google
    1726222052
    Лучше бы молчал дуремар.Не понятно, как Джикия вообще повёлся на этого бараноподобного?И ведь не он один.Аферюга,да ещё беспонтовая.
    Ответить
    FWSPM
    1726223018
    Мотивации вагон это хорошо для химок будет достаточно
    Ответить
    Спартач80
    1726226575
    Так жидко обосрался Джикия, из-за своих понтов....
    Ответить
    alp
    1726231108
    там пешеходы не приживаются...
    Ответить
    Argon
    1726237936
    Агент Джикии объяснил, почему игрок не перешел в европейский клуб «С Европой у нас чуть-чуть не получилось. Не могу сказать, почему, но дело не в деньгах. Офигенно объяснил.
    Ответить
    odessakmv
    1726266347
    а там просто так и не поняли зачем им в футбольном клубе жирный сумоист Жора
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+