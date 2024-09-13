Агент Джикии объяснил, почему игрок не перешел в европейский клуб

Агент защитника Георгия Джикии Вадим Шпинев выразил надежду, что контракт, подписанный его подопечным с «Химками», не станет для футболиста последним в карьере.

«С Европой у нас чуть-чуть не получилось. Не могу сказать, почему, но дело не в деньгах. Очень надеюсь, что это не последний его контракт. Мотивации у Георгия вагон», – сказал Шпинев.