В «Химках» прокомментировали подписание Джикии

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал о подписании контракта с защитником Георгием Джикией.
«Уже поздно вечером в четверг подписали контракт с Георгием Джикией, соглашение заключено по схеме 1+1. Георгий в отличной форме и максимально заряжен на победу. Уверен, что Джикия усилит наш боевой состав», – сказал Оленев.
- 30‑летний защитник находился без клуба после окончания контракта со «Спартаком» в конце прошлого сезона.
- Джикия в прошлом сезоне сыграл за красно-белых в 12 матчах, причем 9 из них пришлись еще на 2023 год.