В «Химках» прокомментировали подписание Джикии

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал о подписании контракта с защитником Георгием Джикией.

«Уже поздно вечером в четверг подписали контракт с Георгием Джикией, соглашение заключено по схеме 1+1. Георгий в отличной форме и максимально заряжен на победу. Уверен, что Джикия усилит наш боевой состав», – сказал Оленев.