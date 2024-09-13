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    В «Химках» прокомментировали подписание Джикии

    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал о подписании контракта с защитником Георгием Джикией.

    «Уже поздно вечером в четверг подписали контракт с Георгием Джикией, соглашение заключено по схеме 1+1. Георгий в отличной форме и максимально заряжен на победу. Уверен, что Джикия усилит наш боевой состав», – сказал Оленев.

    • 30‑летний защитник находился без клуба после окончания контракта со «Спартаком» в конце прошлого сезона.
    • Джикия в прошлом сезоне сыграл за красно-белых в 12 матчах, причем 9 из них пришлись еще на 2023 год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.09.2024 10:18
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