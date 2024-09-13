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    «Химки» продали защитника команде Талалаева

    «Балтика» приобрела у «Химок» защитника Сергея Варатынова. Он заключил контракт с калининградцами до 30 июня 2027 года.

    • 21-летний футболист выступал за «Химки» с лета прошлого года, в активе Варатынова 36 матчей и 2 гола в составе красно-черных, в этом сезоне провел 1 встречу.
    • «Балтику» возглавляет Андрей Талалаев, который ранее был главным тренером «Химок».
    • Варатынов является воспитанником «Локомотива», играл за юношескую и молодежную команды красно-зеленых. Позднее он перешел в «Строгино», имеет опыт выступлений за юношеские сборные России.
    • Сумма трансфера в «Балтику», по данным Transfermarkt, составила 250 тысяч евро.
    • Ранее «Балтика» арендовала у «Химок» защитника Олега Исаенко.

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    Источник: официальный сайт «Балтики»

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    13.09.2024 07:52
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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
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    Кто то торопился текст составить.
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