«Химки» продали защитника команде Талалаева

«Балтика» приобрела у «Химок» защитника Сергея Варатынова. Он заключил контракт с калининградцами до 30 июня 2027 года.

21-летний футболист выступал за «Химки» с лета прошлого года, в активе Варатынова 36 матчей и 2 гола в составе красно-черных, в этом сезоне провел 1 встречу.

«Балтику» возглавляет Андрей Талалаев, который ранее был главным тренером «Химок».

Варатынов является воспитанником «Локомотива», играл за юношескую и молодежную команды красно-зеленых. Позднее он перешел в «Строгино», имеет опыт выступлений за юношеские сборные России.

Сумма трансфера в «Балтику», по данным Transfermarkt, составила 250 тысяч евро.

Ранее «Балтика» арендовала у «Химок» защитника Олега Исаенко.