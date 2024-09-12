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    Президент Ла Лиги оценил шансы Винисиуса на «Золотой мяч»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что нападающий «Реала» Винисиуса Жуниора обязательно выиграет «Золотой мяч».

    – Винисиус заслуживает «Золотой мяч»?

    – Да. Он выдающийся игрок. Если он не выиграет в этом году, то будет в шаге от этого. И если не в этом, то в следующем году. Он обязательно получит его когда-нибудь.

    Посмотрим правде в глаза, Карвахалю получить «Золотой мяч» сложнее, чем Винисиусу. Я уже давно говорю, что он звезда.

    • 24-летний Винисиус в прошлом сезоне провел 39 матчей за клуб, забил 24 гола, отдал 11 передач. В текущем сезоне на его счету 5 игр, 1 забитый мяч и 3 голевых паса.
    • Бразилец получил приз лучшего игрока Лиги чемпионов сезона-2023/24.

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    Источник: Marca

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    12.09.2024 20:37
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