«Сити» обвинили в 115 финансовых нарушениях: слушания по делу начнутся в понедельник

Слушания о нарушениях «Манчестер Сити» финансовых правил, совершенных с сезона-2009/10 по сезон-2017/18, начнутся 16 сентября. Ожидается, что они продлятся около 10 недель, и в ходе процесса стороны изложат свою позицию, подкрепив ее юридически.

Среди 115 случаев обвинений, выдвинутых АПЛ против «Манчестер Сити», в частности, непредоставление полной информации о финансовых вознаграждениях одному из их тренеров за четырехлетний период. Предполагается, что специалист получал намного больше заявленной зарплаты благодаря тайному соглашению.

Кроме того, АПЛ утверждает, что клуб в течение пяти лет не соблюдал правила финансового фэйр-плей УЕФА, а также не в полной мере сотрудничал с расследованием лиги.

Решение комиссии будет обнародовано не раньше марта 2025 года. В случае, если вина «Манчестер Сити» будет установлена, клуб, вероятнее всего, обжалует решение, что отсрочит наложение санкций.