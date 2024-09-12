Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Сити» обвинили в 115 финансовых нарушениях: слушания по делу начнутся в понедельник

    «Сити» обвинили в 115 финансовых нарушениях: слушания по делу начнутся в понедельник

    Слушания о нарушениях «Манчестер Сити» финансовых правил, совершенных с сезона-2009/10 по сезон-2017/18, начнутся 16 сентября. Ожидается, что они продлятся около 10 недель, и в ходе процесса стороны изложат свою позицию, подкрепив ее юридически.

    Среди 115 случаев обвинений, выдвинутых АПЛ против «Манчестер Сити», в частности, непредоставление полной информации о финансовых вознаграждениях одному из их тренеров за четырехлетний период. Предполагается, что специалист получал намного больше заявленной зарплаты благодаря тайному соглашению.

    Кроме того, АПЛ утверждает, что клуб в течение пяти лет не соблюдал правила финансового фэйр-плей УЕФА, а также не в полной мере сотрудничал с расследованием лиги.

    Решение комиссии будет обнародовано не раньше марта 2025 года. В случае, если вина «Манчестер Сити» будет установлена, клуб, вероятнее всего, обжалует решение, что отсрочит наложение санкций.

    • В период, к которому относятся разбирательства, клуб по 3 раза выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги, 2 раза – Суперкубок Англии и 1 раз – Кубок Англии.
    • Это были первые трофеи «Манчестер Сити» с 1976 года.

    Новости по теме
    Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
    Заявление «Манчестер Сити» о травме Родри 1
    Радимов сравнил Соболева с Холандом 11
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2024 19:34
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    R_a_i_n
    1726167512
    Задолбали со своим Фейри плейем.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+