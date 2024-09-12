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    Защитник «Химок» перешел в команду Талалаева

    «Балтика» арендовала защитника «Химок» Олега Исаенко. Соглашение заключено до 10 июня 2025 года. Оно предусматривает опцию выкупа футболиста по окончании срока аренды.

    • В этом сезоне 24-летний Исаенко провел за «Химки» 2 матча.
    • Он выступал за подмосковный клуб с лета 2023 года и всего сыграл в 34 встречах за красно-черных, забил 2 гола и отдал 6 передач.
    • «Балтику» возглавляет Андрей Талалаев, который был главным тренером «Химок» в прошлом сезоне.
    • Исаенко является воспитанником «Балтики», в 16 лет он перешел в академию «Краснодара».

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    Источник: официальный сайт «Балтики»

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    12.09.2024 19:20
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    Комментарии (2)
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    zigbert
    1726161420
    Талалаев знает его способности,отсюда такое приглашение. Да и болельщики поймут его правильно.
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    илья-веллер-google
    1726305674
    Дай Бог,он знает его хорошо!
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