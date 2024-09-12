Защитник «Химок» перешел в команду Талалаева

«Балтика» арендовала защитника «Химок» Олега Исаенко. Соглашение заключено до 10 июня 2025 года. Оно предусматривает опцию выкупа футболиста по окончании срока аренды.

В этом сезоне 24-летний Исаенко провел за «Химки» 2 матча.

Он выступал за подмосковный клуб с лета 2023 года и всего сыграл в 34 встречах за красно-черных, забил 2 гола и отдал 6 передач.

«Балтику» возглавляет Андрей Талалаев, который был главным тренером «Химок» в прошлом сезоне.

Исаенко является воспитанником «Балтики», в 16 лет он перешел в академию «Краснодара».