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    «Химки» расстанутся с тремя защитниками

    Защитники «Химок» Сергей Варатынов и Олег Исаенко станут игроками «Балтики». По данным журналиста Ивана Карпова, трансфер Варатынова обойдется калининградцам в 20 миллионов рублей плюс 5 миллионов рублей бонусов. Исаенко перейдет в «Балтику» на правах аренды с правом выкупа за 15 миллионов рублей.

    Также защитник Захар Волков перейдет из «Химок» в «Арсенал». По данным Metaratings.ru, игрок сборной Беларуси отправится в тульскую команду на правах аренды.

    • «Балтику» возлавляет бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев.
    • 21-летний Варатынов провел в этом сезоне 1 матч, 24-летний Исаенко – 2 матча, 27-летний Волков – 3.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    12.09.2024 17:00
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