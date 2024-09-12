«Химки» расстанутся с тремя защитниками

Защитники «Химок» Сергей Варатынов и Олег Исаенко станут игроками «Балтики». По данным журналиста Ивана Карпова, трансфер Варатынова обойдется калининградцам в 20 миллионов рублей плюс 5 миллионов рублей бонусов. Исаенко перейдет в «Балтику» на правах аренды с правом выкупа за 15 миллионов рублей.

Также защитник Захар Волков перейдет из «Химок» в «Арсенал». По данным Metaratings.ru, игрок сборной Беларуси отправится в тульскую команду на правах аренды.