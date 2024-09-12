Пономарев – о футболисте «Спартака»: «На него стыдно смотреть – башки как не было, так и нет»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

«Мне достаточно взглянуть на игрока, чтобы всe сразу о нeм понять. Вот Валентин Пальцев из махачкалинского «Динамо» мне сразу понравился. У него есть футбольный дар. Он ни в какой академии не воспитывался, но у него есть предрасположенность к игре на высоком уровне.

А можно в академии играть, а башки как не было, так и нет. Вон, как Руслан Литвинов из «Спартака» – на него стыдно смотреть. Разве это футболист? Его выгонять к чeртовой матери нужно», – считает Пономарев.