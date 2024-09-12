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    • Пономарев – о футболисте «Спартака»: «На него стыдно смотреть – башки как не было, так и нет»

    Пономарев – о футболисте «Спартака»: «На него стыдно смотреть – башки как не было, так и нет»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

    «Мне достаточно взглянуть на игрока, чтобы всe сразу о нeм понять. Вот Валентин Пальцев из махачкалинского «Динамо» мне сразу понравился. У него есть футбольный дар. Он ни в какой академии не воспитывался, но у него есть предрасположенность к игре на высоком уровне.

    А можно в академии играть, а башки как не было, так и нет. Вон, как Руслан Литвинов из «Спартака» – на него стыдно смотреть. Разве это футболист? Его выгонять к чeртовой матери нужно», – считает Пономарев.

    • 23-летний Литвинов – воспитанник «Спартака».
    • Его статистика за главную команду: 106 матчей, 5 голов, 6 ассистов.

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    Источник: «Советский спорт»

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    12.09.2024 00:24
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    Комментарии (21)
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    Fju-2
    1726095997
    Ссылка на Владимира Пономарёва (37 лет), который в ЦСКА не играл совсем. На самом деле комментарий давал другой Владимир Пономарёв (84 года), он действительно играл за ЦСКА.
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    шахта Заполярная
    1726097413
    Не пойму, зачем я этот бред прочитал.
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    1726111467
    Это тот же Владимир Пономарёв, которому достаточно взглянуть на игрока, чтобы всё сразу о нём понять, который взглянул на Марка Кукурелью, и сказал, что англичане его схавают в финале Евро, или какой-то другой?
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    Бан
    1726113754
    Испанский стыд....
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    subbotaspartak
    1726115474
    «Мне достаточно взглянуть ... Зоркий сокол...
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    TIMOTHY
    1726121109
    Стыдно за Спартак в целом и его болел,читаем секта !
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    ...уефан
    1726126462
    ...всё это так, конечно может быть, а может и не быть). Вот, только распиаренный Пальцев, не смог внятно ответить, на каком заводе он работал, какая у него была специальность, какие операции он производил и на каком станке...
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    FCSpartakM
    1726129519
    Мужик, который за жизнь выиграл ровным счетом никуя рассказывает кто лучше, а кто хуже. По факту, он этого Пальцева видел 1 раз в жизни. Человек, который очень хорошо умеет бить по ногам скорее, чем по мячу.
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    Владимир-Родионов-yandex
    1726148502
    Циклоп одноглазый.
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    Сергей-Сарана-vkontakte
    1726149373
    Задолбали уже с этим дедом!!! Пусть на печи сидит и молчит!
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