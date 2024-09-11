Батраков из «Локомотива» назвал европейский клуб, в который он готов идти пешком

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о команде, в которой мечтает оказаться.
– У вас есть желание попробовать свои силы в европейских лигах?
– Конечно, в мечтах это есть. Но на данный момент хочу закрепиться в основном составе «Локомотива», провести несколько хороших сезонов, показать результат на длинной дистанции.
Только потом можно будет думать о Европе. Сейчас все мысли связаны с «Локомотивом». Надо работать, прогрессировать и приносить пользу команде.
– Есть ли клуб, в который были бы готовы пойти пешком?
– Наверное, «Барселона».
- 19-летний Батраков – воспитанник «Локо».
- Он дебютировал за главную команду в прошлом сезоне и оформил с тех пор 4+5 в 15 матчах.