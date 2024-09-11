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    • Батраков из «Локомотива» назвал европейский клуб, в который он готов идти пешком

    Батраков из «Локомотива» назвал европейский клуб, в который он готов идти пешком

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о команде, в которой мечтает оказаться.

    – У вас есть желание попробовать свои силы в европейских лигах?

    Конечно, в мечтах это есть. Но на данный момент хочу закрепиться в основном составе «Локомотива», провести несколько хороших сезонов, показать результат на длинной дистанции.

    Только потом можно будет думать о Европе. Сейчас все мысли связаны с «Локомотивом». Надо работать, прогрессировать и приносить пользу команде.

    – Есть ли клуб, в который были бы готовы пойти пешком?

    – Наверное, «Барселона».

    • 19-летний Батраков – воспитанник «Локо».
    • Он дебютировал за главную команду в прошлом сезоне и оформил с тех пор 4+5 в 15 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.09.2024 19:50
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    Комментарии (4)
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    slavа0508
    1726082243
    Собирай котомку и вперёд ...
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    BRO_football
    1726084789
    Спустись с небес на землю! Никому ты не нужен в Европе. Несколько матчей хорошо сыграл и уже звезда!
    Ответить
    BAIv
    1726104367
    В Барсе сейчас бардак, в Реал можно! Но никуда не зовут.
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    subbotaspartak
    1726115746
    Да пустите, пусть идёт, пешком, с рюкзачком...
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