Батраков из «Локомотива» назвал европейский клуб, в который он готов идти пешком

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о команде, в которой мечтает оказаться.

– У вас есть желание попробовать свои силы в европейских лигах?

– Конечно, в мечтах это есть. Но на данный момент хочу закрепиться в основном составе «Локомотива», провести несколько хороших сезонов, показать результат на длинной дистанции.

Только потом можно будет думать о Европе. Сейчас все мысли связаны с «Локомотивом». Надо работать, прогрессировать и приносить пользу команде.

– Есть ли клуб, в который были бы готовы пойти пешком?

– Наверное, «Барселона».