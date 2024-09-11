Гендиректор «Спартака» рассказал, почему не удалось купить Кордобу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил, что клуб вел переговоры о трансфере форварда «Краснодара» Джона Кордобы.
Сообщалось, что московский клуб готов заплатить за него 16 миллионов евро.
«Мы интересовались этим игроком, мы действительно делали запрос. Была возможность договориться с клубом, но не договорились со стороной игрока, поэтому вопрос закрылся», – объяснил Малышев.
- «Краснодар» покупал Кордобу в 2021 году за 20 млн евро.
- С тех пор он забил 46 голов и сделал 22 ассиста в 91 матче.