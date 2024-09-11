Гендиректор «Спартака» рассказал, почему не удалось купить Кордобу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил, что клуб вел переговоры о трансфере форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

Сообщалось, что московский клуб готов заплатить за него 16 миллионов евро.

«Мы интересовались этим игроком, мы действительно делали запрос. Была возможность договориться с клубом, но не договорились со стороной игрока, поэтому вопрос закрылся», – объяснил Малышев.