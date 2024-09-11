Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Гендиректор «Спартака» рассказал, почему не удалось купить Кордобу

    Гендиректор «Спартака» рассказал, почему не удалось купить Кордобу

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил, что клуб вел переговоры о трансфере форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

    Сообщалось, что московский клуб готов заплатить за него 16 миллионов евро.

    «Мы интересовались этим игроком, мы действительно делали запрос. Была возможность договориться с клубом, но не договорились со стороной игрока, поэтому вопрос закрылся», – объяснил Малышев.

    • «Краснодар» покупал Кордобу в 2021 году за 20 млн евро.
    • С тех пор он забил 46 голов и сделал 22 ассиста в 91 матче.

    Новости по теме
    Опубликована сборная 9-го тура РПЛ по версии WhoScored 1
    РПЛ. «Краснодар» в гостях разгромил «Акрон» (5:2), Кордоба и Сперцян оформили по дублю 11
    Спортивный директор «Спартака» рассказал о сорвавшемся переходе Кордобы
    Источник: «Футбольный биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2024 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MazaiNN
    1726073995
    У быка пайка больше...
    Ответить
    FWSPM
    1726074925
    Правильно цену заломил агент неадекватную не нужно создавать прецендент. Потом каждый фраер будет требовать по 5 млн зарплату
    Ответить
    R_a_i_n
    1726077573
    Короче агент просто окуел, поэтому не договорились.
    Ответить
    TIMOTHY
    1726081172
    На неликвид и агентов денег находят а на норм игрока зажмурили) лохопеты
    Ответить
    BAIv
    1726104100
    На халяву хотели, не прошло.. в следующем году свободным агентом перейдёт.
    Ответить
    ss21
    1726124643
    Поздравляю Спартак.
    Ответить
    Aндрей-кадулин-google
    1726155110
    А зачем ему Спартак, каждый футболист хочет трофей
    Ответить
    Владимир-Филиппов-vkontak
    1726155872
    Да просто он нормальный человек, не захотел идти в свинарнию.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+