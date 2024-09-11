Медведев дал оценку дебюту Соболева за «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев доволен новичком команды Александром Соболевым.

Нападающего купили у «Спартака» за 10 млн евро.

Контракт с ним подписан по схеме «3+1».

На прошлой неделе Соболев дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3).

Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.

– Когда ожидается его дебют?

– Он в товарищеском матче уже дебютировал, практически полностью его отыграл. Участвовал в двух голевых комбинациях. Ему нужно засчитать передачу, после его удара был забит гол.

Самое главное, что он работает и хочет доказать всем и себе, какой он футболист.