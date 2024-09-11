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    Медведев дал оценку дебюту Соболева за «Зенит»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев доволен новичком команды Александром Соболевым.

    • Нападающего купили у «Спартака» за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • На прошлой неделе Соболев дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3).
    • Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.

    – Когда ожидается его дебют?

    – Он в товарищеском матче уже дебютировал, практически полностью его отыграл. Участвовал в двух голевых комбинациях. Ему нужно засчитать передачу, после его удара был забит гол.

    Самое главное, что он работает и хочет доказать всем и себе, какой он футболист.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.09.2024 18:31
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    Комментарии (2)
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    FWSPM
    1726074431
    видели его дебют в матче где забивали все кто хотел и никто не бежал в защиту санек потерялся полностью
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