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    • Агент Ткаченко – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Клуб купил ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных»

    Агент Ткаченко – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Клуб купил ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных»

    Футбольный агент Герман Ткаченко высказался о переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

    – Какой месседж несет трансфер Соболева?

    – «Мы хотим – и мы получим». Это не просто заявление о лидерстве, это уже статус клуб-decision maker [клуб, принимающий решение]: «Последнее слово – за нами».

    В таких сделках клуб платит не просто за футбольную функцию – он покупает ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных. Такие вещи нужны большим командам для подзарядки.

    В каком-то смысле это пауэрбанк-сделка – кто-то мог думать, что «Зенит» уже может расслабиться после старта Глушенкова и ехать на низком проценте, а эта эмоция все обостряет.

    – Почему Глушенков не знаковое подписание?

    – Это классный трансфер, но «Зенит», команда с не самой сильной русской улицей, просто взял лучшего игрока прошлого сезона, у которого были прописаны не очень большие отступные.

    Молодцы, но как «Зенит» мог его не взять? Если бы «Зенит» не купил Глушенкова, это означало бы, что в клубе что-то идет не так. Только «Спартак» мог навязать «Зениту» конкуренцию в борьбе за Глушенкова.

    А трансфер-заявление – это больше, чем классный игрок. Такая сделка должна будоражить всеобщее сознание. Провоцировать споры и конфликты, не оставлять равнодушных.

    Эмоционально давить, расшатывать или, наоборот, мотивировать всех в лиге. Это как раз история Соболева.

    • Соболева купили за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • На прошлой неделе нападающий дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3).
    • Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.

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    Источник: Спортс’’

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    11.09.2024 16:48
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    Комментарии (7)
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    VGreen
    1726063529
    При всей любви к Локомотиву, какие же мудаки там сидят в руководстве. Вбухивать деньги за всяких Митаев и прочих, отдавать просто так Глушенковых...
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    Цугундeр
    1726065140
    Комплименты и аплодисменты товарищу Гере.) "Чуваки , всё чётко ."(с) единственное.. ".. греет своих и бесит всех остальных.." Неа..) Всех бесит.
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    WE ARE FOR PETER
    1726067822
    Тёмные дела это называется по простому
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    FWSPM
    1726074746
    Такой бред вобще. Уже не знают как оправдать эту глупость. Аль Вахда ждет
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    ss21
    1726117055
    В переводе на русский Соболев Зениту не нужен но понты дороже денег и 10 млн евро выкинуты на это. Зенит в лице его руководства сказочные дурачки.
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