Агент Ткаченко – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Клуб купил ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных»

Футбольный агент Герман Ткаченко высказался о переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
– Какой месседж несет трансфер Соболева?
– «Мы хотим – и мы получим». Это не просто заявление о лидерстве, это уже статус клуб-decision maker [клуб, принимающий решение]: «Последнее слово – за нами».
В таких сделках клуб платит не просто за футбольную функцию – он покупает ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных. Такие вещи нужны большим командам для подзарядки.
В каком-то смысле это пауэрбанк-сделка – кто-то мог думать, что «Зенит» уже может расслабиться после старта Глушенкова и ехать на низком проценте, а эта эмоция все обостряет.
– Почему Глушенков не знаковое подписание?
– Это классный трансфер, но «Зенит», команда с не самой сильной русской улицей, просто взял лучшего игрока прошлого сезона, у которого были прописаны не очень большие отступные.
Молодцы, но как «Зенит» мог его не взять? Если бы «Зенит» не купил Глушенкова, это означало бы, что в клубе что-то идет не так. Только «Спартак» мог навязать «Зениту» конкуренцию в борьбе за Глушенкова.
А трансфер-заявление – это больше, чем классный игрок. Такая сделка должна будоражить всеобщее сознание. Провоцировать споры и конфликты, не оставлять равнодушных.
Эмоционально давить, расшатывать или, наоборот, мотивировать всех в лиге. Это как раз история Соболева.
- Соболева купили за 10 млн евро.
- Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
- На прошлой неделе нападающий дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3).
- Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.