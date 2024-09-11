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    Соболев рассказал, как его приняли в «Зените»

    Новичок «Зенита» Александр Соболев рассказал о первых днях в клубе.

    – Как в целом проходят первые дни в новой команде?

    – Все отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты.

    Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу команде.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Контракт форварда с петербургским клубом рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один сезон.
    • Соболев пробыл в «Спартаке» 4,5 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.09.2024 11:16
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    Комментарии (34)
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    Гавроша Пятый
    1726045976
    А возмущаются все масквабадовские! К какому-то шовинизму призывают! Стыдно за них, ой как стыдно!!!
    Ответить
    шахта Заполярная
    1726046967
    Каждый по разу, а кто то и по два, когда в раздевалку зашел. Пингвин счастлив
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    ...уефан
    1726047573
    ..."Всё отлично, я счастлив" - сказал идиот, придвигая к себе тарелку наваристой похлёбки в дурдомовской столовке...
    Ответить
    chepinaew
    1726049549
    Интересно, конечно, почитать. Для тех, кто ставит – найдите в любом поиске сервис прогнозов на спорт по фразе: «серебряный прогноз». Это старейший сервис, которому можно доверять. С 2013 года работают. Гарантии!
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    Бригадный
    1726053575
    Не желать побед Зениту и лично Сане Соболеву могут только конченые ублюдки. Которым на футбол плевать. Одна у этих ублюдков радость - гадить. Есть такие ублюдки среди фанов Зенита? Странный вопрос. А есть ли такие ублюдки среди фанов Свинарника? Еще более странный вопрос. Неуместный, практически.
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    Spartak_forv@
    1726058029
    Тепло приняли) мазохист какой-то
    Ответить
    Cleaner
    1726058675
    Соболев: - – Все отлично, я счастлив! Прекрасная команда Зенит, в которой, В ОТЛИЧИЕ ОТ СПАРТАКА, собраны качественные профессиональные футболисты.
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    Гавроша Пятый
    1726062354
    Н..да!
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    ОК, Зенит!
    1726069604
    Шел бы ты Саша… в Перу. Есть там одна деревенька, заждались тебя.
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    VPERDIV SPARTAK
    1726071637
    Это тебе не Спартак с неликвидом
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