Соболев рассказал, как его приняли в «Зените»

Новичок «Зенита» Александр Соболев рассказал о первых днях в клубе.

– Как в целом проходят первые дни в новой команде?

– Все отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты.

Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу команде.