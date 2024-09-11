Соболев рассказал, как его приняли в «Зените»

Новичок «Зенита» Александр Соболев рассказал о первых днях в клубе.
– Как в целом проходят первые дни в новой команде?
– Все отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты.
Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу команде.
- 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Контракт форварда с петербургским клубом рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один сезон.
- Соболев пробыл в «Спартаке» 4,5 года.