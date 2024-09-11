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    • Хлусевич ответил, почему отказался от предложений из Серии А

    Хлусевич ответил, почему отказался от предложений из Серии А

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подтвердил, что у него были варианты в Европе.

    «Варианты из Италии были, да, и не один. Это очень интересные клубы. Но тогда появились определенные сложности, не могу об этом говорить. Это личное между мной и клубами. Не связано с психологией или принципами. Я хочу поиграть и попробовать себя в Европе. Думаю, то же самое скажет любой футболист, который играет в России и имеет амбиции.

    Политика? Не могу говорить об этом открыто. Как-нибудь потом расскажу. Но с Крымом никак не связано», – сказал Хлусевич.

    • Даниил в «Спартаке» 2 года.
    • В этом сезоне у него 6 матчей в РПЛ.
    • Игрок стоит 5 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.09.2024 00:03
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    JIEGEHDA
    1726003797
    Потому что их не было !) -сказал Хлусевич
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    Мордаванин
    1726028842
    потомучто мама разбудила
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    ...уефан
    1726037293
    ...белорусский партизан, ни кого не сдал)...
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    Айболид
    1726045047
    Ой,ой, ой . Какая цаца важная .
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