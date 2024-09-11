Хлусевич ответил, почему отказался от предложений из Серии А

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подтвердил, что у него были варианты в Европе.
«Варианты из Италии были, да, и не один. Это очень интересные клубы. Но тогда появились определенные сложности, не могу об этом говорить. Это личное между мной и клубами. Не связано с психологией или принципами. Я хочу поиграть и попробовать себя в Европе. Думаю, то же самое скажет любой футболист, который играет в России и имеет амбиции.
Политика? Не могу говорить об этом открыто. Как-нибудь потом расскажу. Но с Крымом никак не связано», – сказал Хлусевич.
- Даниил в «Спартаке» 2 года.
- В этом сезоне у него 6 матчей в РПЛ.
- Игрок стоит 5 миллионов евро.