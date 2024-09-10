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    • Сметанин: «Соболев в «Зените» – это динамит под команду и болельщиков»

    Сметанин: «Соболев в «Зените» – это динамит под команду и болельщиков»

    Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин высказался по трансферу нападающего Александра Соболева в «Зенит».

    «Футбольные люди прекрасно знают: трансфером Соболева в «Зените» заложили динамит и под команду, и особенно под болельщиков.

    Добавим к этому Клаудиньо и компанию немотивированных, вечно недовольных своими гигантскими зарплатами легионеров. В общем, проблем хватает, так что есть все основания считать, что юбилей «Зенита» может пройти не в соответствии с ожиданиями», – сказал Сметанин.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Контракт форварда с петербургским клубом рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один сезон.
    • Соболев пробыл в «Спартаке» 4,5 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2024 22:02
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    Комментарии (11)
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    Айболид
    1725996048
    Во , чужой Зениту человек , а понимает .
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    raritet
    1725996574
    Да, что то в этом есть . Главное руководство подзабыло один из тезисов Владимира Ильича : " Лучше меньше , да лучше". Слишком много людей- не с кого будет спросить. В любом случае , Спартаковец - это уже перебор.
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    Garrincha58
    1725998135
    у сметаны срок годности давно просрочен
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    Artemka444
    1725998868
    Балаболить каждый может А так посмотрим как там будет
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    anatolich72
    1726000606
    Соблекрыс это натура, неважно в какой команде он будет.
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    Номэд
    1726000607
    Добавим к этому Клаудиньо и компанию немотивированных, вечно недовольных своими гигантскими зарплатами легионеров. Поэтому им каждый год и переподписывают контракты с ещё большими улучшениями. Деньги же народные, не жалко... Но они всё равно недовольны!
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    Спартачище
    1726027456
    Всем все и так ясно, кроме безмозглых болотных фонадов. Ну слава богу их горстка даже в питере едва наберется
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    Fialet
    1726039367
    Это надо быть полными идиотами, чтобы Сопелева в Зенит прикупить.
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    Гор--google
    1726040762
    Соболь это современный Штирлиц,засланый в стан врага,погубить Мюллера и компанию.Тучи над Невой сгущаются.Скоро дельфинус покажет своё истинное лицо.
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    DMитрий
    1726041254
    У каждого динамита есть шнурок, который можно поджечь и быстро отправить в пункт назначения подальше...
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