Сметанин: «Соболев в «Зените» – это динамит под команду и болельщиков»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин высказался по трансферу нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Футбольные люди прекрасно знают: трансфером Соболева в «Зените» заложили динамит и под команду, и особенно под болельщиков.

Добавим к этому Клаудиньо и компанию немотивированных, вечно недовольных своими гигантскими зарплатами легионеров. В общем, проблем хватает, так что есть все основания считать, что юбилей «Зенита» может пройти не в соответствии с ожиданиями», – сказал Сметанин.