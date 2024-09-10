Орлов: «Соболев прав, что старается всем понравиться в Петербурге»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе в «Зенит» нападающего Александра Соболева.

«Соболев правильно делает, что старается понравиться всем. Тем более, его сына устроили в самую лучшую школу, которая есть в стране, на Крестовском острове, жена написала же письмо Алексею Миллеру.

Посмотрим, как Соболев себя поведет, как все это будет, ему дадут шанс. Команда его встретила нормально, но это профессиональная работа. Все на контрактах, не надо никого любить, надо просто любить свою работу. И делать свою работу по-настоящему на тренировках и на футбольном поле», – сказал Орлов.