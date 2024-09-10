Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Орлов: «Соболев прав, что старается всем понравиться в Петербурге»

    Орлов: «Соболев прав, что старается всем понравиться в Петербурге»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе в «Зенит» нападающего Александра Соболева.

    «Соболев правильно делает, что старается понравиться всем. Тем более, его сына устроили в самую лучшую школу, которая есть в стране, на Крестовском острове, жена написала же письмо Алексею Миллеру.

    Посмотрим, как Соболев себя поведет, как все это будет, ему дадут шанс. Команда его встретила нормально, но это профессиональная работа. Все на контрактах, не надо никого любить, надо просто любить свою работу. И делать свою работу по-настоящему на тренировках и на футбольном поле», – сказал Орлов.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Контракт форварда с петербургским клубом рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один сезон.
    • Соболев пробыл в «Спартаке» 4,5 года.

    Новости по теме
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками 12
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Экс-тренер «Спартака» допустил ухудшение психологического состояния Соболева 16
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2024 17:32
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Красногвардейчик
    1725979544
    Зря старается.....лицемер и лизоблюд
    Ответить
    ...уефан
    1725979959
    ...будут терпеть его пиарить, даже когда он на скамейке. 10 лямов, всё-таки...
    Ответить
    шахта Заполярная
    1725980768
    Черную крысу не отмыть до бела как бы не старались
    Ответить
    Номэд
    1725982195
    Соболь устроил своего сына в самую лучшую школу в стране и этим очень постарался понравился бом.жам. Орлов такой Орлов!
    Ответить
    Veron_HS
    1725982843
    Орлов - величайший не предвзятый комментатор в русском футболе, все четко, ни за кого не топит конкретно, его мнение все ждут с нетерпением. После комментов Евро-2008 с Нидерландами мой любимый комментатор...Сар дер..ван. дер ван ван.. перси.. убожество, после такого обычно увольняют по причине невыполнения служебных инструкций.. ну этож Запитер
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1725983898
    Месяц назад Гена возмущался, говорил"Зачем он нужен?" А сейчас уже начал петь диферамбы.
    Ответить
    aaaaahhhh
    1725985991
    Обычно всем стараются понравится, люди продажных профессий. Например проститутки.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1725986866
    Дед разбушевался
    Ответить
    Каратель помойников
    1725987475
    Просто хенка ждёт когда его соболь позвали)
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1725988061
    Для Зенита юбилейный год: в основе одни латиноамериканцы и лишь один россиянин, да и тот Дельфин из Москвы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+