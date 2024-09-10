Источники в «Реале» высказались о поведении Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе впечатлил многих в клубе своим поведением на поле и за его пределами, сообщает Goal

«Было ли все так идиллически, как сообщалось? Нет, но и трагедии не было. Не было ничего, о чем стоило бы беспокоиться. Идет адаптация к команде, которая сильно изменилась и в которой ему нужно найти свое место. И он его находит», – приводятся слова источника в клубе.

«Я думал, что его эго будет гораздо больше, но все оказалось не так. У нас был Криштиану, один из игроков со статусом мировой суперзвезды, но характер Килиана совершенно не такой, как у Криштиану. Он еще не встал на ноги крепко, но он старается во всем», – сказал другой источник в команде.

«Я слышал, что он совершенно нормальный и не высокомерный – что уже новость, я бы сказал», – добавил третий источник, близкий к игроку основы.