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    Источники в «Реале» высказались о поведении Мбаппе

    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе впечатлил многих в клубе своим поведением на поле и за его пределами, сообщает Goal

    «Было ли все так идиллически, как сообщалось? Нет, но и трагедии не было. Не было ничего, о чем стоило бы беспокоиться. Идет адаптация к команде, которая сильно изменилась и в которой ему нужно найти свое место. И он его находит», – приводятся слова источника в клубе.

    «Я думал, что его эго будет гораздо больше, но все оказалось не так. У нас был Криштиану, один из игроков со статусом мировой суперзвезды, но характер Килиана совершенно не такой, как у Криштиану. Он еще не встал на ноги крепко, но он старается во всем», – сказал другой источник в команде.

    «Я слышал, что он совершенно нормальный и не высокомерный – что уже новость, я бы сказал», – добавил третий источник, близкий к игроку основы.

    • 25-летний Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» летом на правах свободного агента.
    • В этом сезоне он провел 5 матчей, забил 3 гола.

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    Источник: Goal

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    10.09.2024 15:48
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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1725974352
    Посмотрим что будет через пару лет.
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