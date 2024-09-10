Экс-гендиректор «Спартака» сказал, нужно ли Соболеву встретиться с фанатами «Зенита»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался об оскорблениях в адрес нападающего Александра Соболева со стороны болельщиков «Зенита».

– Какой совет можете дать Соболеву, чтобы противостоять свалившемуся на него хейту?

– Тут не нужны никакие советы. Все зависит от Соболева. Лучше всех о ситуации вокруг нападающего сказал Радимов: «То, что проходило у Соболева в «Спартаке» и в других командах с его характером, в «Зените» это не прокатит». Сейчас в нашем чемпионате создана команда, в которой хороший климат и много лет работает тренер.

Последний момент очень важен, у нас ни в одной команде столько лет тренер не работает. Это значит, что в «Зените» есть полное взаимопонимание между руководством, инвесторами и самой командой. Футболистам нужно строго подчиняться тем правилам, которые есть.

– Может Соболеву стоит лично встретиться с фанатами?

– А зачем? Результат работы будет виден, и все изменится. Сегодня нет такого, как было в 30-е или 50-е годы. Сейчас все другое: и информационный климат, и скорость другая в мире общения. Необязательно встречаться, фанаты и так разберутся. Есть различные медиа-методы, и есть платформы, где фанаты все сами пишут.

Соболеву обязательно надо подчиняться тому режиму, куда он попал. Это показатель высокого уровня, когда столько лет работает тренерский штаб.

В мире мы по пальцам может подобное посчитать. На ум только приходят Фергюсон, Венгер и Анчелотти, который был по долгу в разных клубах. Это звезды первой величины, и Семак у нас работает. Кто у нас еще в чемпионате столько работает? Никто. У нас больше года редко кто работает.

– То есть «Зенит» не должен защищать Соболева от нападок?

– Соболев сам должен себя защищать своей игрой. У него есть мотивация, он пришел в отличную команду, в лучший клуб на сегодняшний день. Та организация, которая сегодня выстроена в «Зените» – лучшая. Не надо кивать, что это «Газпром». И у «Лукойла» деньги есть, и у ВТБ, и у ВЭБа. У «Локомотива» – тоже. Сегодня деньги есть у всех крупных команд.

Нужно соревноваться организацией процесса, а не деньгами. На втором месте по данному показателю после «Зенита» – «Локомотив», учитывая развитие детско-юношеского спорта.