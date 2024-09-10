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    • Экс-гендиректор «Спартака» сказал, нужно ли Соболеву встретиться с фанатами «Зенита»

    Экс-гендиректор «Спартака» сказал, нужно ли Соболеву встретиться с фанатами «Зенита»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался об оскорблениях в адрес нападающего Александра Соболева со стороны болельщиков «Зенита».

    – Какой совет можете дать Соболеву, чтобы противостоять свалившемуся на него хейту?

    Тут не нужны никакие советы. Все зависит от Соболева. Лучше всех о ситуации вокруг нападающего сказал Радимов: «То, что проходило у Соболева в «Спартаке» и в других командах с его характером, в «Зените» это не прокатит». Сейчас в нашем чемпионате создана команда, в которой хороший климат и много лет работает тренер.

    Последний момент очень важен, у нас ни в одной команде столько лет тренер не работает. Это значит, что в «Зените» есть полное взаимопонимание между руководством, инвесторами и самой командой. Футболистам нужно строго подчиняться тем правилам, которые есть.

    – Может Соболеву стоит лично встретиться с фанатами?

    – А зачем? Результат работы будет виден, и все изменится. Сегодня нет такого, как было в 30-е или 50-е годы. Сейчас все другое: и информационный климат, и скорость другая в мире общения. Необязательно встречаться, фанаты и так разберутся. Есть различные медиа-методы, и есть платформы, где фанаты все сами пишут.

    Соболеву обязательно надо подчиняться тому режиму, куда он попал. Это показатель высокого уровня, когда столько лет работает тренерский штаб.

    В мире мы по пальцам может подобное посчитать. На ум только приходят Фергюсон, Венгер и Анчелотти, который был по долгу в разных клубах. Это звезды первой величины, и Семак у нас работает. Кто у нас еще в чемпионате столько работает? Никто. У нас больше года редко кто работает.

    – То есть «Зенит» не должен защищать Соболева от нападок?

    Соболев сам должен себя защищать своей игрой. У него есть мотивация, он пришел в отличную команду, в лучший клуб на сегодняшний день. Та организация, которая сегодня выстроена в «Зените» – лучшая. Не надо кивать, что это «Газпром». И у «Лукойла» деньги есть, и у ВТБ, и у ВЭБа. У «Локомотива» – тоже. Сегодня деньги есть у всех крупных команд.

    Нужно соревноваться организацией процесса, а не деньгами. На втором месте по данному показателю после «Зенита» – «Локомотив», учитывая развитие детско-юношеского спорта.

    • Болельщики петербургского клуба скандировали оскорбления в адрес Соболева во время товарищеского матча с «Кайратом» в Казахстане и на матче «Зенита-2» во Второй лиге против «Знамени Труда».
    • 27-летний форвард был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Петербургский клуб подписал контракт с игроком по схеме «3+1».

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    10.09.2024 11:12
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    Комментарии (20)
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    ilich55
    1725958238
    Трудно не согласиться с Перваком. Всё правильно сказал. Пусть дельфин доказывает своей игрой.
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    Павелий
    1725961203
    Да, деньги есть и у Лукойла (частная компания), и у РЖД, и у ВЭБа, и у ВТБ. Хоть у Газпрома их больше, но главное, что только у Газпрома есть почти неограниченный админресурс. И здесь все разговоры о равенстве, к сожалению, для российского футбола заканчиваются.
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    ivany4
    1725966003
    Если соболь мазохист и хочет быть своим для сбг, то да, ему стоит встречаться с фанатами. Судя по матчу в Казахстане, в команде соболя уже нагнули с его понтами.)) Ну а многое из того, что пишет Первак, мягко говоря пространственные размышления из области управления коллективом.)) Если бы не терял мысль размышления то не было бы смешно: Соболеву обязательно надо подчиняться тому режиму, куда он попал. = Сейчас в нашем чемпионате создана команда, в которой хороший климат и много лет работает тренер. Неужто диктатура???)) Или это касается только отечественных игроков??))
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