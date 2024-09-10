Ари заявил о готовности перейти в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Ари выразил готовность помочь красно-белым в РПЛ.

«У Станковича проблемы с нападающими? Я готов помочь «Спартаку»! Форму наберу и буду готов забивать мячи в РПЛ. Мне нужно получить лишь шанс, чтобы поверили в меня, ха-ха», – сказал Ари.