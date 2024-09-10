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    Ари заявил о готовности перейти в «Спартак»

    Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Ари выразил готовность помочь красно-белым в РПЛ.

    «У Станковича проблемы с нападающими? Я готов помочь «Спартаку»! Форму наберу и буду готов забивать мячи в РПЛ. Мне нужно получить лишь шанс, чтобы поверили в меня, ха-ха», – сказал Ари.

    • 38-летний форвард с 2022 года выступает за «Атлетико Сеаренсе», команда играет в бразильской Серии D.
    • Сообщалось, что «Спартак» претендует на форвардов Джона Кордобу из «Краснодара» и Мирлинда Даку из «Рубина».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.09.2024 10:20
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    Комментарии (7)
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    1725953184
    Подожди ещё пяток лет.
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    The only one
    1725953420
    а что, а вдруг?
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    Конопляных дел мастер
    1725954931
    Прихвати с собой легенд спрамтака Ананидзе и Дезеува! :))
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    subbotaspartak
    1725955109
    Это даже не Е. Петросян, это полный "Аншлаг" Дубовицкая...
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    NewLife
    1725956312
    Переходи в рб спорт, там все придурки тусуются)
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    slavа0508
    1725957915
    Рано молод ты ещё парниша . сорокет стукнет тогда приходи ...возьмём вокруг стадиона убираться ...
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    rash1959
    1725964172
    та ещё гнида, похлеще соболя.
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