Ари заявил о готовности перейти в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Ари выразил готовность помочь красно-белым в РПЛ.
«У Станковича проблемы с нападающими? Я готов помочь «Спартаку»! Форму наберу и буду готов забивать мячи в РПЛ. Мне нужно получить лишь шанс, чтобы поверили в меня, ха-ха», – сказал Ари.
- 38-летний форвард с 2022 года выступает за «Атлетико Сеаренсе», команда играет в бразильской Серии D.
- Сообщалось, что «Спартак» претендует на форвардов Джона Кордобу из «Краснодара» и Мирлинда Даку из «Рубина».