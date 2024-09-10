Орлов оценил перспективы Соболева в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов отметил, что новичку «Зенита» нападающему Александру Соболеву предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией.

«Посмотрим, как Соболев будет играть. Он хочет играть, это для него новый вызов. Он там со «Спартаком» еще год назад поругался. Говорит же, что еще осенью сказал, что хочет уйти. Ну, не сложилось со «Спартаком» и не сложилось.

Но здесь Семак будет ставить того, кто лучше. Тут никаких не будет таких протекций. Дзюба в свое время поехал в Тулу, и из Тулы он возвратился в сборную страны. Может, и Соболев пойдет по этому пути, если хватит у него и понимания, и сил, ну и мастерства. Конкуренция-то такая серьезная в «Зените», – отметил Орлов.