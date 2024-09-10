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    Орлов оценил перспективы Соболева в «Зените»

    Комментатор Геннадий Орлов отметил, что новичку «Зенита» нападающему Александру Соболеву предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией.

    «Посмотрим, как Соболев будет играть. Он хочет играть, это для него новый вызов. Он там со «Спартаком» еще год назад поругался. Говорит же, что еще осенью сказал, что хочет уйти. Ну, не сложилось со «Спартаком» и не сложилось.

    Но здесь Семак будет ставить того, кто лучше. Тут никаких не будет таких протекций. Дзюба в свое время поехал в Тулу, и из Тулы он возвратился в сборную страны. Может, и Соболев пойдет по этому пути, если хватит у него и понимания, и сил, ну и мастерства. Конкуренция-то такая серьезная в «Зените», – отметил Орлов.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Контракт форварда с петербургским клубом рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.09.2024 09:24
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    Комментарии (11)
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    Интерес
    1725950507
    Какая "конкуренция"??? Раньше была беда с российскими паспортистами,но она плавно перешла в беду копакабанских паспортистов.Первое было(по оценке "экспертов")бедой,а второе-благом.Не верите,грят,-посмотрите в таблицу и итоги последних шести чемпионатов. И проблем нет...
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    Garrincha58
    1725952480
    Дзюбу сослал Манчини, а Семак вряд ли это сделает да и Соболев неплохо смотрелся в товарняке с Кайратом, так что будем посмотреть
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    Cleaner
    1725952523
    Орлов: - Соболев в Зените будет ДЕЛЬФИНОМ!!!...)))
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    Конопляных дел мастер
    1725955142
    В первом матче очень неплохо играл. Три гола забил Зенит не без его участия.
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    FCSpartakM
    1725955293
    Дзюба играть хотел и доказывать, а Соболев пошел иным путем - капризничать. Разные истории.
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    James--google
    1725968429
    Да хватит уже болтовни старого дурака Орлова!везде лезет, болтун! Как будто может сказать что-то умное!но ведь не может же!
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    Сергей-Фахрудинов-vkontak
    1725969643
    А кто такой Орлов, чтобы судить людей?! Сам то был игрочишкой никаким. А сейчас берега вообще потерял, уверовал что в Газпроме ему всё можно. Шелкопер..... Противно читать его коменты... Все они сводятся к обсиранию всех, кто не за Зенит. Заткните уже ему хлебальник!!!
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    James--google
    1725970367
    Очень точный прообраз "аналитиков" вроде Орлова давно был дан Ильфом и Петровым в "Золотом теленке":Пикейные жилеты. Помните?
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