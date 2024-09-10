Шунин ответил, согласился ли бы на переход в «Спартак»

Вратарь Антон Шунин, который находится в статусе свободного агента, сказал, что не может представить себя, выступающим за «Спартак».
– «Спартак» искал опытного вратаря – в итоге подписал Довбню. К тебе не обращались?
– Давай скажем, что нет, ха-ха. Разговоры вокруг были, но не больше. Ничего конкретного.
– Если бы была конкретика, пошел бы?
– Я себя в футболке другого клуба, кроме «Динамо», представить не могу, а ты про «Спартак». Болельщики бы точно не поняли – ни одной, ни другой команды.
- 37-летний Шунин покинул «Динамо» летом после завершения срока контракта.
- Голкипер говорил, что хочет продолжить профессиональную карьеру.