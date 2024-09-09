Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис предложил «Спартаку» вернуть Дзюбу: «Это будет шедевр»

    Канчельскис предложил «Спартаку» вернуть Дзюбу: «Это будет шедевр»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

    «Думаю, Дзюба где-то появится до конца трансферного окна в России. Если команду не найдет, тогда завершит карьеру. Артем все-таки вписал свое имя в историю, кому-то он точно не помешает в РПЛ – в топ-5 не увидим его, но в серединке где-нибудь – вполне возможно.

    «Спартак» взял 37-летнего вратаря Александра Довбню – уникальная команда, их действия никто не понимает, хотя и удивляться уже нечему. Ну где логика? Взяли бы Буффона хотя бы – это было бы нормально. Зачем им молодежь тогда? Чем руководство красно-белых думает, мамма миа?!

    Может, они тогда и Дзюбу возьмут? Почему бы и нет? Это будет шедевр, а они любят шедевры исполнять», – сказал Канчельскис.

    • 36-летний Дзюба в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
    • Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Новости по теме
    Губерниев – о Дзюбе: «Ему нужно работать засучив рукава» 5
    Черчесов ответил, как поступил бы с Дзюбой на месте Карпина 3
    Дзюба выложил эмоциональное фото с тренировки «Акрона» 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2024 22:49
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ivany4
    1725914426
    Безделье и у бывших профи плавят мозги, - Канчельских пример? Воистину жалко становится людей, у которых свербит, когда они неделю, не прочитают о себе в сми. Готовы нести любую околесицу, лишь бы обратить внимание на себя любимого.))
    Ответить
    TIMOTHY
    1725914614
    Дзюба уродился в Спартаке, должен и закончить карьеру в Спартаке ! Все правильно
    Ответить
    Plyash
    1725914769
    Предлагаю М.Ю. вернуть Канчельскиса.Это будет шедевр.
    Ответить
    ziborock
    1725915295
    Вот если Канчельскис вернет жену от Стаса Михайлова - это будет шедевр!)
    Ответить
    FWSPM
    1725931331
    что пристали к этому довбне? человека взяли третьим вратарем на тот случай если кто то из двух основных получит травму. Фактически учитывая амплуа это просто вечный запасной взяли за копейки в чем проблема то?
    Ответить
    Айболид
    1725938703
    Это будет не шедевр , это будет ШЕДЕВРИЩЕ . )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Ответить
    Конопляных дел мастер
    1725939591
    Спартак прачечная по отмыву агентского бобла. Весь неликвид оседает там.
    Ответить
    Интерес
    1725948566
    Канчельскис нихрена в футболе не понимает(как и я),ибо многие спартачи громко и грязно мне писали,что третий вратарь-отец-наставник,а молодой в этом качестве-смерть карьеры.Будто каждый их них-условный "акинфеев",внешне случайно,по обстоятельствам вставший в ворота в 16 лет,и почти четверть века их не покидающий.
    Ответить
    FCSpartakM
    1725955894
    Только тупарь не может понять,зачем взяли 3его вратаря. Даже объяснили, но тупарь Кончальскис как всегда в танке. Нет, пусть сидит Свинов третьим без практики и на зп больше, чем дед на контракте в паек галет
    Ответить
    zigbert
    1725981398
    От Канчельскиса можно ожидать подобного рода высказываний. Умней ничего не скажет.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+