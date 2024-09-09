Канчельскис предложил «Спартаку» вернуть Дзюбу: «Это будет шедевр»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Думаю, Дзюба где-то появится до конца трансферного окна в России. Если команду не найдет, тогда завершит карьеру. Артем все-таки вписал свое имя в историю, кому-то он точно не помешает в РПЛ – в топ-5 не увидим его, но в серединке где-нибудь – вполне возможно.

«Спартак» взял 37-летнего вратаря Александра Довбню – уникальная команда, их действия никто не понимает, хотя и удивляться уже нечему. Ну где логика? Взяли бы Буффона хотя бы – это было бы нормально. Зачем им молодежь тогда? Чем руководство красно-белых думает, мамма миа?!

Может, они тогда и Дзюбу возьмут? Почему бы и нет? Это будет шедевр, а они любят шедевры исполнять», – сказал Канчельскис.