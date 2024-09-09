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    • Тикнизян рассказал, чем в «Локо» кормят лучшего ассистента Батракова

    Тикнизян рассказал, чем в «Локо» кормят лучшего ассистента Батракова

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал прогресс полузащитника команды Алексея Батракова.

    «Чем кормят Батракова, что он так играет? Армянским арбузом (смеется)! Его прогресс можно объяснить с тем, что он попал в команду, где ему доверяют, ценят, где он может проявлять свои качества. Алексей – очень талантливый футболист. Но не надо заострять внимание и форсить в СМИ новости о том, какие молодые игроки хорошие и талантливые.

    Надо молодых оставить в покое, чтобы они смогли без лишнего давления спокойно прогрессировать. У нас много молодых перспективных ребят. Важно их оберегать от лишней информации со стороны СМИ, лишней похвалы и даже от необоснованной критики», – сказал Тикнизян.

    • В этом сезоне 19-летний Батраков провел 9 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов. Он лучший ассистент «Локо» в сезоне РПЛ.
    • Контракт воспитанника «Локо» действует до 2027 года.
    • Игрок стоит 700 тысяч евро.

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    Источник: Metaratings

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    09.09.2024 21:40
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1725915453
    Самородок прям )
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    The only one
    1725941003
    а его не кормят... пока не забьёт.
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    Интерес
    1725950708
    Они без смартфона в руках(трусах) скоро на поле выходить не будут,а он-"оберегать от лишней информации сос тороны СМИ"...Вот и Тикнизян стал "ветераном",отставшим от жизни...
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