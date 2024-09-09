Тикнизян рассказал, чем в «Локо» кормят лучшего ассистента Батракова

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал прогресс полузащитника команды Алексея Батракова.

«Чем кормят Батракова, что он так играет? Армянским арбузом (смеется)! Его прогресс можно объяснить с тем, что он попал в команду, где ему доверяют, ценят, где он может проявлять свои качества. Алексей – очень талантливый футболист. Но не надо заострять внимание и форсить в СМИ новости о том, какие молодые игроки хорошие и талантливые.

Надо молодых оставить в покое, чтобы они смогли без лишнего давления спокойно прогрессировать. У нас много молодых перспективных ребят. Важно их оберегать от лишней информации со стороны СМИ, лишней похвалы и даже от необоснованной критики», – сказал Тикнизян.