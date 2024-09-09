Первый тренер Соболева дал Александру рецепт, как расположить фанатов «Зенита»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, объяснил, как игроку справиться с негативом от болельщиков.

«Чтобы переубедить болельщиков, есть только один путь – забивать. Вчера вот Саша неплохо сыграл с «Кайратом». К слову, развеялся миф, будто его не принимают в команде, не хотят рядом с ним сидеть. Все было видно – нормально его в «Зените» встретили. А то, что фанаты на матче второй команды кричали… Туда ходят в основном те, у кого нет Fan ID, это небольшая группа болельщиков. Ну, не примут его они, игнорировать станут или оскорблять. Насильно влюбить не получится.

Ничего страшного, если не станет для них легендой «Зенита». Вон в «Спартаке» он тоже много забивал, а его все равно теперь деревом обзывают. Уверен, на Сашу это не имеет отрицательного эффекта. Наоборот – он только заводится еще больше», – сказал Горбунов.