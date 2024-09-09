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    • Орлов упрекнул игрока «Спартака» в недостатке футбольного интеллекта

    Орлов упрекнул игрока «Спартака» в недостатке футбольного интеллекта

    Комментатор Геннадий Орлов оценил уровень игры футболиста «Спартака» Михаила Игнатова.

    – А от Игнатова вы не ожидали большего?

    – Ну, Игнатов – он нападающий. Мне кажется, у него не хватает футбольного интеллекта, чтобы понять Эсекьеля Барко и подыграть ему. Сегодня все-таки футболист должен и сам себя обслуживать, и партнеров обслуживать, и, естественно, забивать, когда тебе дают голевую передачу. Это мастерство. Составные части мастерства.

    • 24-летний Игнатов провел за «Спартак» 122 матча, забил 9 голов, сделал 16 ассистов.
    • Футболист стоит 2,5 миллиона евро.
    • Контракт истекает в декабре 2025 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2024 19:44
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    Комментарии (19)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1725903699
    Больше всего футбольного интеллекта, судя по трансферной политике ФК Газпрома, у бразильцев
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1725903712
    Игнатов слабый игрок, не уровень Спартака. (
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    ...уефан
    1725904017
    ...у Игнатова две передачи - первая и задняя. Трудно в РПЛ более тягучего и безударного игрока найти, чем он...
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    zigbert
    1725905651
    Такими высказываниями можно уничтожить любого игрока. Футбольный интеллект у Игнатова есть, он охотно участвует в комбинационной игре команды. Другое дело мастерства ему не хватает. Хотелось бы чтобы он получал свое мастерство в Спартаке а не где то в аренде. Все таки игрок достаточно молодой.
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    seth343
    1725905751
    Ну ни как Гене без Спартака.
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    anatolich72
    1725905855
    Жалко генку.
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    insider_retro
    1725906393
    Глубокие рассуждения об интеллекте, обслуживании и мастерстве по-орловски...
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    WE ARE FOR PETER
    1725913975
    Уский гей хорош в обслуживании,он нужен в Спартак
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    Конопляных дел мастер
    1725939695
    Откуда в Спартаке интеллект?
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    The only one
    1725942154
    Смотрю на этой ветке как минимум треть ну таких интеллектуалов...
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