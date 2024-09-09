Орлов упрекнул игрока «Спартака» в недостатке футбольного интеллекта

Комментатор Геннадий Орлов оценил уровень игры футболиста «Спартака» Михаила Игнатова.
– А от Игнатова вы не ожидали большего?
– Ну, Игнатов – он нападающий. Мне кажется, у него не хватает футбольного интеллекта, чтобы понять Эсекьеля Барко и подыграть ему. Сегодня все-таки футболист должен и сам себя обслуживать, и партнеров обслуживать, и, естественно, забивать, когда тебе дают голевую передачу. Это мастерство. Составные части мастерства.
- 24-летний Игнатов провел за «Спартак» 122 матча, забил 9 голов, сделал 16 ассистов.
- Футболист стоит 2,5 миллиона евро.
- Контракт истекает в декабре 2025 года.