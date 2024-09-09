Орлов упрекнул игрока «Спартака» в недостатке футбольного интеллекта

Комментатор Геннадий Орлов оценил уровень игры футболиста «Спартака» Михаила Игнатова.

– А от Игнатова вы не ожидали большего?

– Ну, Игнатов – он нападающий. Мне кажется, у него не хватает футбольного интеллекта, чтобы понять Эсекьеля Барко и подыграть ему. Сегодня все-таки футболист должен и сам себя обслуживать, и партнеров обслуживать, и, естественно, забивать, когда тебе дают голевую передачу. Это мастерство. Составные части мастерства.