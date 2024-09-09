У «ВТБ Арены» появится памятник Юрию Никулину

У стадиона «Динамо» появится памятник актеру, болельщику клуба Юрию Никулину. Об этом рассказал председатель ВФСО «Динамо» Анатолий Гулевский.

«У «Динамо» появится памятник Юрию Никулину на трибуне и рядом со стадионом. Он будет на пути к академии «Динамо» в Петровском парке.

Памятник будет один, делать его будет скульптор Александр Рукавишников, который делал памятник Льву Яшину», – сообщил Гулевский.