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    У «ВТБ Арены» появится памятник Юрию Никулину

    У стадиона «Динамо» появится памятник актеру, болельщику клуба Юрию Никулину. Об этом рассказал председатель ВФСО «Динамо» Анатолий Гулевский.

    «У «Динамо» появится памятник Юрию Никулину на трибуне и рядом со стадионом. Он будет на пути к академии «Динамо» в Петровском парке.

    Памятник будет один, делать его будет скульптор Александр Рукавишников, который делал памятник Льву Яшину», – сообщил Гулевский.

    • Никулин умер в 1997 году в 75 лет.
    • Он снимался в кино, занимался цирковым искусством.
    • «Динамо» не брало трофеи с 1995 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.09.2024 17:22
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    Комментарии (2)
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    slavа0508
    1725895679
    Достойный человек был ...можно и памятник ...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1725896679
    Когда у Газпром арены в Петербурге появится памятник Пеле ?
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