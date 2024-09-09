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    Орлов назвал игрока «Спартака», который «затух»

    Комментатор Геннадий Орлов оценил состав «Спартака».

    «Барко для «Спартака» – это как Вендел для «Зенита». Они очень похожи по вкладу в атакующих игроков. Они, так сказать, разгоняют атаку очень здорово. Барко, я же сразу сказал, как раз сумел организовать, всех «склеил». Получились связки. И сам еще себя не полностью проявил, потому что, если они еще будут ему давать передачи острые, так он будет забивать. Он умеет это делать. Конечно, им нужны игроки.

    Вот у них правый защитник Денисов. Ну, тоже не хватает техники ему. Если травма Барко, кто будет разыгрывать? Почему-то Зиньковский никак не вкладывается. Я ожидал два-три года назад, что Зиньковский и Глушенков – похожие игроки по движению и умению разыгрывать. А вот Зиньковский как-то затух», – сказал Орлов.

    • 28-летний Зиньковский стоит 3 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 5 матчей.
    • На счету Антона 3 игры за сборную России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2024 17:15
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    Комментарии (12)
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    nik55
    1725893389
    скоро скажешь так о Глушенкове
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    ...уефан
    1725893605
    ...Орлов решил сегодня по Спартаку поработать)...
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    slavа0508
    1725893927
    Торопитесь вы ребята . из Глушенкова супер звезду делать ...да блеснул в начале сезона . ну так у нас многие . а потом затухают ...сейчас подламали его . потом ещё раз подламают и не известно как дальше пойдёт ...
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    Конопляных дел мастер
    1725894985
    Срамтак кладбище неликвидов.
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    Павелий
    1725895199
    Пусть Зиньковский чуть затух, Но Орлов давно пе... =) Старый маразматик пытается лизать зад не только руководству Зенита, но и почти всем.
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    NewLife
    1725896437
    От Орлова тухлятиной воняет.
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    Persona_non_Grata
    1725900472
    Ну а что - вынужден признать, что "Орлуша" прав ( - действительно Зиньковский сдал (((
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    Cleaner
    1725900549
    Гена Орлов по Спартаку сегодня прошелся. Может это к перемене погоды у него?
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    DOCTOR PENALTY
    1725903571
    Это точно, Зина разочаровал. Не ожидали от него этого.
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