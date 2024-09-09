Орлов назвал игрока «Спартака», который «затух»

Комментатор Геннадий Орлов оценил состав «Спартака».

«Барко для «Спартака» – это как Вендел для «Зенита». Они очень похожи по вкладу в атакующих игроков. Они, так сказать, разгоняют атаку очень здорово. Барко, я же сразу сказал, как раз сумел организовать, всех «склеил». Получились связки. И сам еще себя не полностью проявил, потому что, если они еще будут ему давать передачи острые, так он будет забивать. Он умеет это делать. Конечно, им нужны игроки.

Вот у них правый защитник Денисов. Ну, тоже не хватает техники ему. Если травма Барко, кто будет разыгрывать? Почему-то Зиньковский никак не вкладывается. Я ожидал два-три года назад, что Зиньковский и Глушенков – похожие игроки по движению и умению разыгрывать. А вот Зиньковский как-то затух», – сказал Орлов.