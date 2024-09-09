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    • Орлов назвал игрока, от которого нужно избавиться «Спартаку» ради чемпионства

    Орлов назвал игрока, от которого нужно избавиться «Спартаку» ради чемпионства

    Комментатор Геннадий Орлов считает полузащитника «Спартака» Романа Зобнина не отвечающим уровню клуба.

    «Во-первых, надо отказаться от капитана команды Зобнина. Мастерства не хватает. Для того чтобы «Спартак» был чемпионом, Зобнин не может быть в этом составе. Тогда десять остальных должны за него играть.

    «Зобнин – полузащитник, он должен обязательно быть тем «официантом», который обслуживает атакующих игроков, понимаете? Должен делать им острую передачу, а вы помните, чтобы он сделал острую передачу? И он не техничен, потому что мяч его не слушается, он в одно касание не может играть», – сказал Орлов.

    • 30-летний Зобнин стоит 4,5 миллиона евро.
    • За «Спартак» у Романа 255 матчей, 18 голов, столько же ассистов.
    • За сборную России Зобнин провел 41 матч.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2024 16:19
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    Комментарии (22)
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    VasyaM63
    1725889998
    верно говорит хотьб я и спартаковец
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    Persona_non_Grata
    1725890270
    Увы, но похоже лучшие игровые годы Зобнина остались позади (... И конечно 4,5 м. Евро от похоже уже не стоит
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    JIEGEHDA
    1725890747
    Это я говорил раньше . Возможно всё тупо потому что он чаще играет на позиции правого защитника чем на своей родной . Но сейчас в такое время когда атака и полузащита очень активны он не справляется . Задыхается . 3+ ляма евро в год в запасе держать тоже глупо . А давать играть таймы тоже дорого .
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    ...уефан
    1725892193
    ...есть спасательный круг для тех "кто уже не тянет" - наш хитро-мудрый Кубок) Там места всем хватит)...
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    nik55
    1725893213
    доля правды в этом есть
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    Spartak_forv@
    1725893248
    Дед конечно часто гонит,но по факту так и есть.Роман раньше брал своей работоспособностью,успевал подчищать везде, сейчас увы это пропало
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    slavа0508
    1725895530
    Прав ...только кроме избавления нужно и приобретение по одному Барко в каждую линию ...
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    Ziklop
    1725895698
    не лез бы в чужой огород, пусть сами рабераются!
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    АртурZaСМ
    1725904750
    Абсолютно согласен, Зобнин не тянет уже года 2-3. Просто насается взад вперед. Ни дриблинга, ни острого паса, ни удара по воротам, по воробьям , это да, а вот по воротам это только по великим праздникам. Хз зачем он нужен...
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    WE ARE FOR PETER
    1725914109
    Зобнин подленький и такие нужны спартаку
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