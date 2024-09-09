Орлов назвал игрока, от которого нужно избавиться «Спартаку» ради чемпионства

Комментатор Геннадий Орлов считает полузащитника «Спартака» Романа Зобнина не отвечающим уровню клуба.
«Во-первых, надо отказаться от капитана команды Зобнина. Мастерства не хватает. Для того чтобы «Спартак» был чемпионом, Зобнин не может быть в этом составе. Тогда десять остальных должны за него играть.
«Зобнин – полузащитник, он должен обязательно быть тем «официантом», который обслуживает атакующих игроков, понимаете? Должен делать им острую передачу, а вы помните, чтобы он сделал острую передачу? И он не техничен, потому что мяч его не слушается, он в одно касание не может играть», – сказал Орлов.
- 30-летний Зобнин стоит 4,5 миллиона евро.
- За «Спартак» у Романа 255 матчей, 18 голов, столько же ассистов.
- За сборную России Зобнин провел 41 матч.