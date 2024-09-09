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    • Соболеву посоветовали играть за «Зенит» в берушах, чтобы не слышать оскорбления

    Соболеву посоветовали играть за «Зенит» в берушах, чтобы не слышать оскорбления

    Бывший форвард «Зенита» Андрей Николаев прокомментировал негатив болельщиков в адрес новичка клуба Александра Соболева.

    – Может, вмешаться и имеет смысл, но я думаю, что это особо ни к чему не приведет, потому что клуб же не советуется с болельщиками, кого покупать. У них своя позиция. И у болельщиков тоже своя позиция на те или иные покупки. Поэтому я думаю, что если бы это было, допустим, мнение одного человека, то, наверное, это можно было бы замять.

    А так, это очень большое количество людей. Они так выражают свое мнение. Я в принципе их вполне понимаю. Это было настолько очевидно, что будет такой прием Соболева. Я думаю, что он не ограничится только игрой на Кубок России. Это будет еще неоднократно.

    – А вообще нормальна ли такая реакция? Ведь Соболев уже защищает цвета «Зенита». Вчера он поучаствовал в двух голах, помог команде.

    – Ну, хорошо, пускай участвует. Наверное, со временем как-то все утихомирится и будет выражаться благодарность ему. Но пока вот такая реакция. Я думаю, что он знал, на что шел. Это, конечно, ненормально, но таковы реалии.

    – Может, все-таки Сергею Семаку или игрокам «Зенита» выступить с каким-то заявлением в поддержку Соболева? Все-таки их уважают фанаты.

    – Здесь сугубо личное мнение болельщиков. И от того, что с ними поговорит Сергей Богданович, кто-то из игроков, ничего не поменяется. Только делами эта ситуация может измениться. Отношением Соболева к болельщикам и его действиями на поле.

    – То есть Соболеву надо просто готовиться?

    – Да, думаю, он смело может покупать на полгода себе беруши, выходить на поле и играть так.

    • 27-летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • 30 августа петербургский клуб объявил о подписании контракта с игроком по схеме «3+1».
    • 14 сентября «Зенит» сыграет в 8-м туре РПЛ против ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2024 16:09
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1725887959
    ...ага, беруши - в уши, ватные шарики - в нос, в глаза - слезы и печаль)...
    Ответить
    grb651
    1725889384
    Еще в валенках и тулупе)))
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    Номэд
    1725890406
    Играть футболисту в берушах, это как питорскому князю с пробкой в жопе шпилиться.
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    VasyaM63
    1725890409
    туда и ему дорога чушку
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    Гор--google
    1725891946
    Зато сын в ,,лучшей школе,, России учится.
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    Ziklop
    1725895442
    многих это только заводит (Дзюбу например)! главное голову не терять и не тянуть одеяло на себя.
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    Нуф-Нуф
    1725899279
    Еще глаза завязать, чтобы баннеры не видеть.
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    Скай
    1725902263
    Голубки бранятся токмо тешатся, гы гы, соболь и болелы БЗДИнита.
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