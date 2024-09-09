Соболеву посоветовали играть за «Зенит» в берушах, чтобы не слышать оскорбления

Бывший форвард «Зенита» Андрей Николаев прокомментировал негатив болельщиков в адрес новичка клуба Александра Соболева.

– Может, вмешаться и имеет смысл, но я думаю, что это особо ни к чему не приведет, потому что клуб же не советуется с болельщиками, кого покупать. У них своя позиция. И у болельщиков тоже своя позиция на те или иные покупки. Поэтому я думаю, что если бы это было, допустим, мнение одного человека, то, наверное, это можно было бы замять.

А так, это очень большое количество людей. Они так выражают свое мнение. Я в принципе их вполне понимаю. Это было настолько очевидно, что будет такой прием Соболева. Я думаю, что он не ограничится только игрой на Кубок России. Это будет еще неоднократно.

– А вообще нормальна ли такая реакция? Ведь Соболев уже защищает цвета «Зенита». Вчера он поучаствовал в двух голах, помог команде.

– Ну, хорошо, пускай участвует. Наверное, со временем как-то все утихомирится и будет выражаться благодарность ему. Но пока вот такая реакция. Я думаю, что он знал, на что шел. Это, конечно, ненормально, но таковы реалии.

– Может, все-таки Сергею Семаку или игрокам «Зенита» выступить с каким-то заявлением в поддержку Соболева? Все-таки их уважают фанаты.

– Здесь сугубо личное мнение болельщиков. И от того, что с ними поговорит Сергей Богданович, кто-то из игроков, ничего не поменяется. Только делами эта ситуация может измениться. Отношением Соболева к болельщикам и его действиями на поле.

– То есть Соболеву надо просто готовиться?

– Да, думаю, он смело может покупать на полгода себе беруши, выходить на поле и играть так.