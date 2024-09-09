Трушечкин назвал лучшего футболиста мира за последние два месяца – он из РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин в восторге от игры нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в августе.
«Мне кажется, в июле и августе Глушенков был лучшим игроком не только в РПЛ, но и в мире вообще. Кто круче выступил, сразу и не скажешь. Остановить его смогла только нелепая травма.
Я такого не помню, чтобы мяч как бы сам взмолился о пощаде и ударил человека по рукам, мол, подожди, не мучай меня больше. Глушенков – номер один», – сказал Трушечкин.
- Глушенков пришел в «Зенит» летом из «Локомотива».
- Максим с 7 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
- Сейчас игрок восстанавливается после перелома руки.