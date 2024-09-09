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    • Трушечкин назвал лучшего футболиста мира за последние два месяца – он из РПЛ

    Трушечкин назвал лучшего футболиста мира за последние два месяца – он из РПЛ

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин в восторге от игры нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в августе.

    «Мне кажется, в июле и августе Глушенков был лучшим игроком не только в РПЛ, но и в мире вообще. Кто круче выступил, сразу и не скажешь. Остановить его смогла только нелепая травма.

    Я такого не помню, чтобы мяч как бы сам взмолился о пощаде и ударил человека по рукам, мол, подожди, не мучай меня больше. Глушенков – номер один», – сказал Трушечкин.

    • Глушенков пришел в «Зенит» летом из «Локомотива».
    • Максим с 7 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
    • Сейчас игрок восстанавливается после перелома руки.

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    Источник: РПЛ

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    09.09.2024 13:26
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    Комментарии (6)
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    NewLife
    1725879607
    Матч ТВ - позор российских спортивных сми, а трушечкин - позор матч тв. Хозяин прикажет, еще и не такое скажет.
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    Garrincha58
    1725880950
    Сколько мути здесь на этом сайте, если бы не прогнозы вообще бы сюда не заходил здесь вообще не про футбол, а про то как кто то в сауне показал купальник или ж--пу в новом платье или грудь 10 размера или кто кого как обозвал или харю начистил, но не про футбол..... ужас!!!!
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    Гор--google
    1725881450
    Трушечкин,это тот, кто постоянно обтруханный ходит? Чемпомпос.
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    alefreddy
    1725882639
    что то покурил комментатор и выдал
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