Литвинов сообщил, в каком году заиграет в Европе

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов планирует к 2026 году быть в Европе. Об этом он сообщил на ютуб-канале Nobel.
– Смотри, что про тебя говорят. Точно мог бы заиграть в Европе. Вопрос к тебе. Когда заиграешь?
– Скажу с надеждой. В течение двух лет. Заиграть – это же надо пробиться в основной состав и выходить с первых минут. Поэтому дал себе немножко времени на адаптацию.
Если показывать свой максимум и понравиться за границей, никаких преград не будет. И в первую очередь выиграть со «Спартаком» чемпионат, тогда, я думаю, точно все будут довольны и всe получится.
- Агент Литвинова – Герман Ткаченко.
- 23-летний уроженец Воронежа стоит 5 миллионов евро.
- Контракт до 2026 года.