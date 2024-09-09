Литвинов сообщил, в каком году заиграет в Европе

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов планирует к 2026 году быть в Европе. Об этом он сообщил на ютуб-канале Nobel.

– Смотри, что про тебя говорят. Точно мог бы заиграть в Европе. Вопрос к тебе. Когда заиграешь?

– Скажу с надеждой. В течение двух лет. Заиграть – это же надо пробиться в основной состав и выходить с первых минут. Поэтому дал себе немножко времени на адаптацию.

Если показывать свой максимум и понравиться за границей, никаких преград не будет. И в первую очередь выиграть со «Спартаком» чемпионат, тогда, я думаю, точно все будут довольны и всe получится.