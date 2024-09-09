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    Литвинов сообщил, в каком году заиграет в Европе

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов планирует к 2026 году быть в Европе. Об этом он сообщил на ютуб-канале Nobel.

    – Смотри, что про тебя говорят. Точно мог бы заиграть в Европе. Вопрос к тебе. Когда заиграешь?

    – Скажу с надеждой. В течение двух лет. Заиграть – это же надо пробиться в основной состав и выходить с первых минут. Поэтому дал себе немножко времени на адаптацию.

    Если показывать свой максимум и понравиться за границей, никаких преград не будет. И в первую очередь выиграть со «Спартаком» чемпионат, тогда, я думаю, точно все будут довольны и всe получится.

    • Агент Литвинова – Герман Ткаченко.
    • 23-летний уроженец Воронежа стоит 5 миллионов евро.
    • Контракт до 2026 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.09.2024 11:37
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1725902066
    с такой игрой зарубежье-Узбекистан
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