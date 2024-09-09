Литвинов назвал следующего россиянина в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов на ютуб-канале Nobel определил следующего представителя России в «Манчестер Юнайтед».

В «МЮ» был только один россиянин – Андрей Канчельскис (1991-1995 годы, 152 игры за клуб, 34 гола).

– Кто будет следующим из России, кто будет играть в «Манчестер Юнайтед»?

– Ну, пусть назову Даню Зорина. Один из фаворитов, кто может попасть в «Манчестер Юнайтед».

– То есть ты считаешь, что он главный талант России?

– По моему мнению, да.