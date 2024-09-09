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    • Литвинов назвал следующего россиянина в «Манчестер Юнайтед»

    Литвинов назвал следующего россиянина в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов на ютуб-канале Nobel определил следующего представителя России в «Манчестер Юнайтед».

    – Кто будет следующим из России, кто будет играть в «Манчестер Юнайтед»?

    – Ну, пусть назову Даню Зорина. Один из фаворитов, кто может попасть в «Манчестер Юнайтед».

    – То есть ты считаешь, что он главный талант России?

    – По моему мнению, да.

    • 20-летний Зорин стоит 500 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у него 2 матча.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.09.2024 11:12
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    Комментарии (2)
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    alefreddy
    1725882224
    Был такой в СМ Федун называл его новым Месси и где он теперь?
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    DOCTOR PENALTY
    1725885047
    Болезнь какая-то: называют друг друга легендами и талантами. (((
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