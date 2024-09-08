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    • Канчельскис ответил, почему не считает Соболева топ-форвардом

    Канчельскис ответил, почему не считает Соболева топ-форвардом

    Андрей Канчельскис порассуждал об Александре Соболеве и его переходе из «Спартака» в «Зенит».

    «Трансферы – такое дело, что всегда есть доля риска. Есть куча примеров, когда хорошие игроки не могли заиграть в новом клубе. Поэтому переход Соболева в «Зенит» может как окупиться, так и провалиться.

    Удивляет ли переход топ-нападающего из «Спартака» в «Зенит»? Ничего удивительного в этом нет. Да и Соболев – не топ-форвард, топ-форвард – это Холанд», – сказал Канчельскис.

    • Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • Сегодня нападающий дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3).
    • Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.09.2024 21:50
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    Комментарии (4)
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    Desma
    1725825389
    Андрюха, и почему Соболев не топ-форвард? Где глубокий сравнительный анализ?
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    raritet
    1725826555
    Кстати , и Холанд в нынешней ЛЧ не лучшим образом выглядел. Топ только потому что в топовой команде. Я еще удивлялся как Гвардиола терпит его косяки. Не факт , что Соболь в Мансити играл бы хуже.
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    Айболид
    1725851545
    Соболев не топ форвард , он "гандбол".
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