Канчельскис ответил, почему не считает Соболева топ-форвардом

Андрей Канчельскис порассуждал об Александре Соболеве и его переходе из «Спартака» в «Зенит».

«Трансферы – такое дело, что всегда есть доля риска. Есть куча примеров, когда хорошие игроки не могли заиграть в новом клубе. Поэтому переход Соболева в «Зенит» может как окупиться, так и провалиться.

Удивляет ли переход топ-нападающего из «Спартака» в «Зенит»? Ничего удивительного в этом нет. Да и Соболев – не топ-форвард, топ-форвард – это Холанд», – сказал Канчельскис.