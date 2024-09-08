Канчельскис ответил, почему не считает Соболева топ-форвардом

Андрей Канчельскис порассуждал об Александре Соболеве и его переходе из «Спартака» в «Зенит».
«Трансферы – такое дело, что всегда есть доля риска. Есть куча примеров, когда хорошие игроки не могли заиграть в новом клубе. Поэтому переход Соболева в «Зенит» может как окупиться, так и провалиться.
Удивляет ли переход топ-нападающего из «Спартака» в «Зенит»? Ничего удивительного в этом нет. Да и Соболев – не топ-форвард, топ-форвард – это Холанд», – сказал Канчельскис.
- Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
- Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
- Сегодня нападающий дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3).
- Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.