Медведев ответил на оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с оскорбительными кричалками болельщиков петербургского клуба в адрес новичка Александра Соболева.

«Кто первый обзывается, тот сам так называется», – сказал Медведев.