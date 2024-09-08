Медведев ответил на оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с оскорбительными кричалками болельщиков петербургского клуба в адрес новичка Александра Соболева.
«Кто первый обзывается, тот сам так называется», – сказал Медведев.
- В воскресенье болельщики «Зенита-2» на матче Второй лиги против «Знамени Труда» скандировали оскорбления в адрес Соболева.
- Сегодня поклонники петербургского клуба оскорбляли нападающего в Казахстане во время товарищеского матча с «Кайратом».
- 27-летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- 30 августа петербургский клуб объявил о подписании контракта с игроком по схеме «3+1».