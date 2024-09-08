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    • Медведев ответил на оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

    Медведев ответил на оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

    Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с оскорбительными кричалками болельщиков петербургского клуба в адрес новичка Александра Соболева.

    «Кто первый обзывается, тот сам так называется», – сказал Медведев.

    • В воскресенье болельщики «Зенита-2» на матче Второй лиги против «Знамени Труда» скандировали оскорбления в адрес Соболева.
    • Сегодня поклонники петербургского клуба оскорбляли нападающего в Казахстане во время товарищеского матча с «Кайратом».
    • 27-летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • 30 августа петербургский клуб объявил о подписании контракта с игроком по схеме «3+1».

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    Источник: odds.ru

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    08.09.2024 19:53
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    Комментарии (81)
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    САДЫЧОК
    1725820238
    Гоните этого далекого от футбола присосавшуюся никчемность!
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    Номэд
    1725823547
    Болельщики зенита,по словам медведева, гондоны. А фонады и глоры бзденита, коих много на этом сайте, светлейшие и культурные люди. Гыгыгы.
    Ответить
    Василий-Горбатенко-google
    1725824674
    Ради своих амбиций медведев потеряет болельщиков . это уже идиотизм . или он всегда прав?
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    FCSpartakM
    1725830201
    лучше бы промолчал
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    Айболид
    1725830902
    медвед , иди ты на х .. ! Вираж и нормальных болел , заменили а конкретную левоту . Они бл. спрашивают "в какой форме наши" . Йпт ! Какой там гимн ?! Они жопу свою поднимают , чтобы за хот-догами сходить . Селфи поделали , клоунов на сцене заценили и свалили . Им футбол то не нужен . И такого балласта процентов 30-40. Вот для них ластоногий контрацептив и проканает .
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    The only one
    1725837038
    "Мудрый" детсадовский ответ
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    Каратель помойников
    1725855239
    ведмедев :" а если будут обзыватся-отключим газ"))) какие болельщики,таких и игроков им покупают..стоят друг друга
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    andr45
    1725865674
    МЕДВЕДЕВУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗАПАСА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОГОВОРОК) Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, А если будешь драться, я буду кусаться, А кусать не при чем, буду драться кирпичом, Обзывайся целый год, все равно тебя в задрот Обзывай меня сто лет, Все равно ты старый дед А сам-то очень умный, По горшкам дежурный.
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    Константин-Шапкин-google
    1725890322
    У них это приемственность. То про бабушек, которые стали дедушками, то сам так называется. Никак не выйдут из детсадовского возраста. Ещё козявками кидаться начнут
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    wlad wm--google
    1725905319
    Медвед ПНХ вместе с соболем
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