Смородская дала Дзюбе совет

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о невостребованности нападающего Артема Дзюбы.
«Я понимаю, что процесс завершения карьеры проходит очень сложно у каждого футболиста. Это очень болезненный процесс.
Но раз до сих пор у Артема Дзюбы не было хороших предложений и ни в одном из клубов РПЛ он в итоге не оказался, тогда надо уже завершать и искать себя в другой сфере деятельности. Я желаю Артему всего самого наилучшего!» – сказала Смородская.
- 36-летний Дзюба в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.