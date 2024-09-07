Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    «Зенит» в ближайшие дни может подписать Миранчука

    «Зенит» заинтересован в свободном агенте Антоне Миранчуке. Вероятен трансфер до закрытия окна (12 сентября).

    Однако пока игрок рассматривает только зарубежные варианты.

    • Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Аякса».
    • 28-летний Антон Миранчук в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 8 голов, отдал 7 передач. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
    • Футболист провел всю карьеру в московском клубе за исключением 2016 года, когда выступал на правах аренды в «Левадии».

    Новости по теме
    В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку
    Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне» 1
    Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2024 22:16
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    BRO_football
    1725737012
    Твою ж налево, только не это! Сейчас начнётся как с Соболевым
    Ответить
    Кузьмич на трибуне
    1725737277
    Самая смешная новость. Ещё есть кандидаты в Зенит?
    Ответить
    Челнинец
    1725737953
    усиление скамейки
    Ответить
    Vert255
    1725763309
    Полировщик скамейки...играл бы себе в Локо и играл,ну нет же,он возобнил себя Месси,якобы крутой игрок,а на самом деле нулевой
    Ответить
    subbotaspartak
    1725768933
    Берите-берите
    Ответить
    Спартачище
    1725772318
    Уже на 4-й состав пошли болотные))) еще бы пару угольков и точно смогут одолеть Акрон и Химки
    Ответить
    ZENIT-59
    1725773338
    Миранчук почти в Съоне Он никогда не будет в Зените
    Ответить
    Desma
    1725779038
    Сьон уже подписал.
    Ответить
    Андрей-Чекин-google
    1725781663
    А зачем ему в Зенит? На лавке сидеть?
    Ответить
    АлексМак
    1725787139
    зачем он нужен? Он слабее, чем Сутормин...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+