«Зенит» в ближайшие дни может подписать Миранчука

«Зенит» заинтересован в свободном агенте Антоне Миранчуке. Вероятен трансфер до закрытия окна (12 сентября).
Однако пока игрок рассматривает только зарубежные варианты.
- Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Аякса».
- 28-летний Антон Миранчук в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 8 голов, отдал 7 передач. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
- Футболист провел всю карьеру в московском клубе за исключением 2016 года, когда выступал на правах аренды в «Левадии».