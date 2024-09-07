Мусагалиев поделился впечатлениями от общения с Галицким

Комик, куратор медийного ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал об общении с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

Краснодарцы в домашнем товарищеском матче победили медийных гостей со счетом 4:2.

«С Галицким мы разговаривали о том, что футбол получился хорошим. Здорово организовать такой праздник. Я как будто побывал на лекции по философии, жизни и поведению человека. Правильного поведения гражданина своего города и страны. Сказал, что я сколотил неплохую банду. Спасибо всем, кто пришел», – сказал Мусагалиев.