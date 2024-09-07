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    Мусагалиев поделился впечатлениями от общения с Галицким

    Комик, куратор медийного ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал об общении с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

    • Краснодарцы в домашнем товарищеском матче победили медийных гостей со счетом 4:2.

    «С Галицким мы разговаривали о том, что футбол получился хорошим. Здорово организовать такой праздник. Я как будто побывал на лекции по философии, жизни и поведению человека. Правильного поведения гражданина своего города и страны. Сказал, что я сколотил неплохую банду. Спасибо всем, кто пришел», – сказал Мусагалиев.

    • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
    • С тех пор у клуба 0 трофеев.

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    Источник: телеграм-канал «не советник Галицкого»

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    07.09.2024 22:07
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