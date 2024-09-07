Камоцци пожалел экс-капитана «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, с сожалением высказался о ситуации защитника Георгия Джикии.

Экс-капитан москвичей уже несколько месяцев не может найти клуб.

«Мне действительно жаль Джикию. Я знаком с ним лично, и мне грустно, что он до сих пор без команды. Надеюсь, что в ближайшее время он найдет клуб. Не важно где, главное, чтобы это был хороший клуб», – сказал Камоцци.