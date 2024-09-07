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    Камоцци пожалел экс-капитана «Спартака»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, с сожалением высказался о ситуации защитника Георгия Джикии.

    • Экс-капитан москвичей уже несколько месяцев не может найти клуб.

    «Мне действительно жаль Джикию. Я знаком с ним лично, и мне грустно, что он до сих пор без команды. Надеюсь, что в ближайшее время он найдет клуб. Не важно где, главное, чтобы это был хороший клуб», – сказал Камоцци.

    • Ранее Sport24 сообщил, что Джикия пока не смог подписать контракт с клубами из Турции и ОАЭ из-за его требований по зарплате.
    • Летнее трансферное окно в России закрывается 12 сентября.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.09.2024 19:48
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    Комментарии (1)
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    andr45
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    ЧЕРВИЧЕНКО «Я думаю, для Джикии этот исход гораздо лучше, чем для «Спартака». Даже сомнений нет, что в ближайшее время он будет в приличной команде.» МОСТОВОЙ «Георгий – неплохой защитник. Думаю, в нем будут заинтересованы почти все клубы РПЛ. Почему Джикия, например, не может оказаться в «Зените»? Это вполне возможно» РИАНЧО «Джикия — хороший защитник с лидерскими качествами. Если «Спартак» не захочет продлевать с ним контракт, то многие клубы будут заинтересованы в сотрудничестве с ним. Может ли Георгий оказаться в «Зените»? В футболе возможно все.» ЛОВЧЕВ «Георгий Джикия  не может найти себе клуб из‑за бывшего главного тренера команды Гильерме Абаскаля и руководства «красно‑белых».
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