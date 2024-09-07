Капитану «Локомотива» Дмитрию Баринову грозит арест за неоплаченный штраф. Подсчитаны все его нарушения ПДД.

«Баринова могут арестовать на 15 суток из-за неоплаченного штрафа ГИБДД. Всего за полтора года он насобирал рекордные для РПЛ 703 нарушения на 642 тысячи рублей. Плюс больше года не может рассчитаться за езду без детского кресла.

Любимую тачку всех российских футболистов – чeрный гелик – Баринов купил не так давно, в начале 2022-го. После начал попадать на все радары столицы. Его статистика.

– 388 штрафов за превышение скорости;

– 120 – за непристeгнутый ремень;

– 89 – за проезд по полосе для автобусов;

– 47 – за езду по обочине;

– 31 – за несоблюдение знаков или разметки;

– 11 – за стоянку в неположенном месте;

– 6 – за парковку;

– 5 – проезжал на платных участках дороги, не заплатив;

– 3 – смотрел в телефон, а не на дорогу;

– 2 раза перед поворотом не занял заранее нужную полосу.

Ещe одну «красную карточку» выписали Баринову за то что он возил ребeнка без детского кресла – минус 3 тысячи из бюджета. С июня 2023-го прошло больше года, но спортсмен так и не расплатился. Сроки давно истекли, теперь на него могут наложить штраф в два раза больше, арестовать на 15 суток или отправить на исправительные работы на срок до 50 часов», – написал источник.