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    Баринову грозит арест

    Капитану «Локомотива» Дмитрию Баринову грозит арест за неоплаченный штраф. Подсчитаны все его нарушения ПДД.

    «Баринова могут арестовать на 15 суток из-за неоплаченного штрафа ГИБДД. Всего за полтора года он насобирал рекордные для РПЛ 703 нарушения на 642 тысячи рублей. Плюс больше года не может рассчитаться за езду без детского кресла.

    Любимую тачку всех российских футболистов – чeрный гелик – Баринов купил не так давно, в начале 2022-го. После начал попадать на все радары столицы. Его статистика.

    – 388 штрафов за превышение скорости;

    – 120 – за непристeгнутый ремень;

    – 89 – за проезд по полосе для автобусов;

    – 47 – за езду по обочине;

    – 31 – за несоблюдение знаков или разметки;

    – 11 – за стоянку в неположенном месте;

    – 6 – за парковку;

    – 5 – проезжал на платных участках дороги, не заплатив;

    – 3 – смотрел в телефон, а не на дорогу;

    – 2 раза перед поворотом не занял заранее нужную полосу.

    Ещe одну «красную карточку» выписали Баринову за то что он возил ребeнка без детского кресла – минус 3 тысячи из бюджета. С июня 2023-го прошло больше года, но спортсмен так и не расплатился. Сроки давно истекли, теперь на него могут наложить штраф в два раза больше, арестовать на 15 суток или отправить на исправительные работы на срок до 50 часов», – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал Mash

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    07.09.2024 14:40
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    Комментарии (35)
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    oyabun
    1725719754
    Всё это от безнаказанности и вседозволенности для тех кто имея больше денег, считает себя хозяевами жизни. И им позволяют себя так считать. Не обращали внимание что на дорогах стало много ездить дорогих машин без номеров. Почему? Потому что им позволяют. Всё животные равны, но некоторые равнее других..
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    neim
    1725721008
    Да у него просто приложение " Гос. услуги " в телефоне не установлено. Или он не знает о его существовании ))).
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    NewLife
    1725722007
    Не страшно. Поменяет гелендваген на газельваген и расплатится со всеми штрафами ))
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    Январь 59
    1725725000
    А куда судебные приставы смотрят? Ну не хочет платить, и не надо . Лишение прав пожизненно и конфискация автомобиля на погашение долгов.
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    gennadiy
    1725725264
    И это лицо клуба, браво,дальше опускаться не куда.
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    gennadiy
    1725725338
    Локо вперёд.
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    Иван Петров 1986
    1725726466
    У какого бы дяди Васи из нюховки давно бы уже права отобрали.
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    FCSpartakM
    1725730289
    ну Баринов никогда умом не блистал, у него на лице написано - 3 класса образования. Поэтому даже неудивительно. Самое забавное, что человеку тупо в падло кликнуть. Хотя, видимо, там каждый штраф отдельно оплачивается.
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    Sergey-Martinov-yandex
    1725731272
    Власть позволяет, вот и беспредельничают. Главное, закон принять, типа работаем. А на исполнение этого закона, пох. Так и живём.
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    Кузьмич на трибуне
    1725733166
    Такое количество нарушений- это лишение прав минимум на полгода. Примерно 10 лет назад, у судебных приставов были рейды , останавливали всех подряд и проверяли авто на количество штрафов. Если есть конкретный автомобиль, в конкретном городе, и у автомобиля есть частый маршрут, то почему бы не встретить авто, и не наложить арест на автомобиль. Более того финансовое состояние злостного нарушителя , вполне позволяет оплатить самый суровый штраф. ГАИшники тоже странные люди- у них есть база данных, один такой Баринов принесёт всему полку ДПС месячную зарплату.
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