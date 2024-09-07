Отец Тюкавина: «Костя хочет в сильнейшие чемпионаты, там лажа уже не прокатит»

Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, раскрыл намерение игрока покинуть РПЛ.

«Костя хочет попробовать себя в сильнейших чемпионатах. Получится или не получится – другой вопрос.

Но там тебя никто не будет гладить по головке за то, что ты лучший игрок РПЛ. Там надо постоянно доказывать, что ты достоин места в составе. Там лажа уже не прокатит», – сказал Тюкавин-старший.