Отец Тюкавина: «Костя хочет в сильнейшие чемпионаты, там лажа уже не прокатит»

Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, раскрыл намерение игрока покинуть РПЛ.
«Костя хочет попробовать себя в сильнейших чемпионатах. Получится или не получится – другой вопрос.
Но там тебя никто не будет гладить по головке за то, что ты лучший игрок РПЛ. Там надо постоянно доказывать, что ты достоин места в составе. Там лажа уже не прокатит», – сказал Тюкавин-старший.
- Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- В прошлом году Константин продлил контракт до 2028 года.
- Футболист стоит 16 миллионов евро.