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    • Отец Тюкавина: «Костя хочет в сильнейшие чемпионаты, там лажа уже не прокатит»

    Отец Тюкавина: «Костя хочет в сильнейшие чемпионаты, там лажа уже не прокатит»

    Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, раскрыл намерение игрока покинуть РПЛ.

    «Костя хочет попробовать себя в сильнейших чемпионатах. Получится или не получится – другой вопрос.

    Но там тебя никто не будет гладить по головке за то, что ты лучший игрок РПЛ. Там надо постоянно доказывать, что ты достоин места в составе. Там лажа уже не прокатит», – сказал Тюкавин-старший.

    • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В прошлом году Константин продлил контракт до 2028 года.
    • Футболист стоит 16 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    07.09.2024 14:14
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    Комментарии (10)
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    Garrincha58
    1725708333
    Его уровень ПАОК АЕК или АПОЭЛ
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    k611
    1725712819
    Там уровень сопротивления защитников другой. Чтобы на что-то расчитывать в топ чемпионатах, у на в РПЛ игрок должен за сезон забивать мячей 25-26.
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    Romeo 123
    1725722003
    А что ему там делать , мячи подавать или лавку полировать, один пиар
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    Fialet
    1725726242
    Лучший игрок РПЛ? Совсем охренел.
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    zigbert
    1725728933
    Кроме разговоров пока этот вопрос остается открытым. Особых предложений Тюкавину пока нет.
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