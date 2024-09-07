Психолог констатировала улучшение состояния Соболева

Клинический психолог Татьяна Маремпольская прокомментировала состояние новичка «Зенита» Александра Соболева.

«По состоянию Александра могу сказать, что он адаптировался в новом клубе, но изменения в его эмоционально-физическом состоянии есть.

Раньше в его комментариях и интервью видны переживания, и как он сам недавно говорил, связаны они были с трансфером из «Спартака» в «Зенит».

Для него это значимое событие, которое длилось довольно долгое время, и все это вызвало у Соболева эмоциональный отклик, переживания и сомнения.

Все это вызывало у Александра негативные переживания, и вся эта ситуация его нервировала. Поэтому, с его слов, он на время прекратил вести социальные сети.

Сейчас видно, что Соболев на эмоциональном подъеме. Он снова начал вести свои социальные сети, потому что у него огромное желание поделиться радостным событием со своей аудиторией.

То, как он себя ведет, показывает, что его состояние от подавленного стабилизировалось, и сейчас Саша чувствует себя уверенно. Главное, он получил все, чего хотел, все его ожидания сбылись.

Для мужчины профессия – главное в жизни, и все переживания Соболева были обоснованными.

Не сломаться и еще больше уйти в самого себя и свои переживания ему помогла поддержка семьи. Соболев знает, чего он хочет и куда ему стремиться, и по последним интервью и его манерам разговора видно, что Александр полностью от всего оправился, он эмоционально стабилен, уверен в себе и адаптирован к новой среде.

Соболев демонстрирует поведение настоящего спортсмена!» – сказала психолог.