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    Психолог констатировала улучшение состояния Соболева

    Клинический психолог Татьяна Маремпольская прокомментировала состояние новичка «Зенита» Александра Соболева.

    «По состоянию Александра могу сказать, что он адаптировался в новом клубе, но изменения в его эмоционально-физическом состоянии есть.

    Раньше в его комментариях и интервью видны переживания, и как он сам недавно говорил, связаны они были с трансфером из «Спартака» в «Зенит».

    Для него это значимое событие, которое длилось довольно долгое время, и все это вызвало у Соболева эмоциональный отклик, переживания и сомнения.

    Все это вызывало у Александра негативные переживания, и вся эта ситуация его нервировала. Поэтому, с его слов, он на время прекратил вести социальные сети.

    Сейчас видно, что Соболев на эмоциональном подъеме. Он снова начал вести свои социальные сети, потому что у него огромное желание поделиться радостным событием со своей аудиторией.

    То, как он себя ведет, показывает, что его состояние от подавленного стабилизировалось, и сейчас Саша чувствует себя уверенно. Главное, он получил все, чего хотел, все его ожидания сбылись.

    Для мужчины профессия – главное в жизни, и все переживания Соболева были обоснованными.

    Не сломаться и еще больше уйти в самого себя и свои переживания ему помогла поддержка семьи. Соболев знает, чего он хочет и куда ему стремиться, и по последним интервью и его манерам разговора видно, что Александр полностью от всего оправился, он эмоционально стабилен, уверен в себе и адаптирован к новой среде.

    Соболев демонстрирует поведение настоящего спортсмена!» – сказала психолог.

    • Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • За предыдущую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    07.09.2024 12:12
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    Комментарии (13)
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    evgevg13
    1725702896
    Лавка- она успокаивает...
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    ...уефан
    1725704946
    ...и что? Вот это, вот всё - всерьёз!?... Тогда, я херею просто!... Пусть сюда, на Бомбер заходит, мы его-падлу, вылечим быстро!...
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    Александр.Т.
    1725705738
    Какую чушь сейчас прочитал, через два месяца жду новое сообщение от этого психолого , что у Соболева депрессия от того что он сидит на скамейке, а не в основе играет
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    шахта Заполярная
    1725706197
    Задолбали уже этим пингвином. Стресс, мигрень, что за " мужики" пошли.
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    subbotaspartak
    1725710284
    Да, галоперидол помогает
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    saf05
    1725711254
    Закололи, сделали овощем.
    Ответить
    Конопляных дел мастер
    1725713260
    Вырвался из секты Соболь и сразу открылось второе дыхание.
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    Зеркальный
    1725713569
    Дезуевщина, Ещенко в стрингах, банные дела, тут хочешь или нет, но начнёшь уходить в себя, у розовых в клубе одно лгбт же
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    ySS
    1725717655
    Это троллинг такой от сайта публиковать новости про зенитовца на спартаковском разделе?
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    neim
    1725721822
    Это он ещё зарплату не получал в Зените, а уже полегчало ... )))
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