Три футболиста «Ливерпуля» летом могут отправиться в Саудовскую Аравию

«Ливерпуль» может лишиться нескольких ключевых игроков по окончании сезона-2024/25.

Ожидается, что следующим летом в Саудовскую Аравию отправятся трое:

В «Ливерпуле» уже думают о заменах для вышеназванных футболистов.

Алиссона в команде сменит вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, преемником ван Дейка в центре защиты может стать Бремер из «Ювентуса», а Салаха на фланге атаки заменит либо уже купленный Федерико Кьеза, либо вингер «Сосьедада» Такефуса Кубо.