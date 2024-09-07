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    • Три футболиста «Ливерпуля» летом могут отправиться в Саудовскую Аравию

    Три футболиста «Ливерпуля» летом могут отправиться в Саудовскую Аравию

    «Ливерпуль» может лишиться нескольких ключевых игроков по окончании сезона-2024/25.

    Ожидается, что следующим летом в Саудовскую Аравию отправятся трое:

    В «Ливерпуле» уже думают о заменах для вышеназванных футболистов.

    Алиссона в команде сменит вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, преемником ван Дейка в центре защиты может стать Бремер из «Ювентуса», а Салаха на фланге атаки заменит либо уже купленный Федерико Кьеза, либо вингер «Сосьедада» Такефуса Кубо.

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    Источник: CaughtOffside

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    07.09.2024 11:48
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