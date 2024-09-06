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    Агент ответил, когда Тюкавин начнет регулярно забивать

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о голевом спаде футболиста.

    «Первые месяцы отцовства даются Косте нормально. Видите, чтобы меньше возиться, улетел во Вьетнам. Шучу, конечно. У него нормальная жена, она делает максимально все, чтобы ему было комфортно. Понимает, что такое профессиональный спорт. Они давно друг друга знают, никаких проблем нет.

    Наоборот, он на эмоциях, думаю, сейчас вернется после сборной и начнет регулярно забивать. А то у нас пару игр не забил – все пропало, истерика. Надо иногда терпения набраться, и все нормально пойдет», – сказал Сафонов.

    • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В прошлом году Константин продлил контракт до 2028 года.
    • Футболист стоит 16 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.09.2024 21:25
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    Комментарии (4)
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    кайрос
    1725648313
    сейчас вернется после сборной и начнет регулярно забивать.==== Ахренеть. Оказывается агенты ясновидящие...Все наперед знают.)))
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    Romeo 123
    1725667811
    Меньше пиарить надо тюкавина надо а то один пиар а играть не может
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    WE ARE FOR PETER
    1725687094
    Прям как Глоба предсказатель) спекся тюка
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    Александр.Т.
    1725690446
    Пару? Походу агени считать не умеет
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