Агент ответил, когда Тюкавин начнет регулярно забивать

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о голевом спаде футболиста.

«Первые месяцы отцовства даются Косте нормально. Видите, чтобы меньше возиться, улетел во Вьетнам. Шучу, конечно. У него нормальная жена, она делает максимально все, чтобы ему было комфортно. Понимает, что такое профессиональный спорт. Они давно друг друга знают, никаких проблем нет.

Наоборот, он на эмоциях, думаю, сейчас вернется после сборной и начнет регулярно забивать. А то у нас пару игр не забил – все пропало, истерика. Надо иногда терпения набраться, и все нормально пойдет», – сказал Сафонов.